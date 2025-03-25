Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты весеннего огорода: как защитить огурцы от неожиданных похолоданий
Один народ — одна карта: пенсионерам хотят дать единый социальный доступ по всей стране
Чат по ошибке: журналист случайно попал в секретный круг администрации США
Нужно ли кошке рожать хоть раз? Ответ, который вас удивит
ТОП-5 грузовиков СССР, которые ходили по 30 лет без капремонта  
Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся
Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция
Пилот выломал дверь туалета и оскорбил иудея: что произошло на борту самолёта
Пасха по-дубайски: десерт с фисташками, который смёл рынок

Число уходящих китайских автопроизводителей в 2025 году растёт: кто выживет?

1:36
Авто

В 2025 году с российского рынка уйдут десятки китайских автопроизводителей. Речь идёт в основном о малоизвестных брендах, которые за последние три года так и не смогли закрепиться в стране.

Автомобиль Changan UNI-T 007
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Changan UNI-T 007

Как поделился с URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, уровень продаж у них низкий, а отсутствие сети сервисных центров и проблемный доступ к запчастям только усугубляют ситуацию.

Но не все китайские марки уходят. Некоторые пришли в Россию с серьёзными планами: построили сборочные площадки, открыли сервисы и наладили логистику для поставки запчастей. Среди таких "крепких" игроков — Chery, Geely, Haval и Changan.

Сегодня Китай — один из главных игроков на мировом авторынке. Каждая третья машина в мире — китайская. Общий объём производства в КНР превышает 30 миллионов автомобилей в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности не только внутри страны, но и на рынках Европы, Азии, Америки и, конечно, России.

На российском рынке сейчас представлено более сотни автомобильных брендов. По статистике, около 60% продаж приходится на китайские автомобили, 30% — на российские, и ещё 5-6% — на бренды, официально покинувшие страну, но всё ещё поставляемые по параллельному импорту. Эта пропорция, по прогнозам, сохранится и в 2025 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Туризм
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это? Аудио 
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии
Экономика и бизнес
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии Аудио 
Квартира есть, но уже не ваша: современные схемы отъёма недвижимости
Недвижимость
Квартира есть, но уже не ваша: современные схемы отъёма недвижимости Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся
Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция
Пилот выломал дверь туалета и оскорбил иудея: что произошло на борту самолёта
Пасха по-дубайски: десерт с фисташками, который смёл рынок
Зимняя обувь, которая перевернёт ваш гардероб: 2025 год без компромиссов
Будущее автопрома в России: от утилизационного сбора до китайских автомобилей — что стоит знать
Мечта о своём доме может обернуться долгом: избегаем ошибки
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Эксклюзивный вечер среди шедевров — Наоми Кэмпбелл исполнила мечту всей жизни
Майский отпуск может обернуться копейками: работники теряют деньги, не зная об этом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.