Число уходящих китайских автопроизводителей в 2025 году растёт: кто выживет?

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В 2025 году с российского рынка уйдут десятки китайских автопроизводителей. Речь идёт в основном о малоизвестных брендах, которые за последние три года так и не смогли закрепиться в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Changan UNI-T 007

Как поделился с URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, уровень продаж у них низкий, а отсутствие сети сервисных центров и проблемный доступ к запчастям только усугубляют ситуацию.

Но не все китайские марки уходят. Некоторые пришли в Россию с серьёзными планами: построили сборочные площадки, открыли сервисы и наладили логистику для поставки запчастей. Среди таких "крепких" игроков — Chery, Geely, Haval и Changan.

Сегодня Китай — один из главных игроков на мировом авторынке. Каждая третья машина в мире — китайская. Общий объём производства в КНР превышает 30 миллионов автомобилей в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности не только внутри страны, но и на рынках Европы, Азии, Америки и, конечно, России.

На российском рынке сейчас представлено более сотни автомобильных брендов. По статистике, около 60% продаж приходится на китайские автомобили, 30% — на российские, и ещё 5-6% — на бренды, официально покинувшие страну, но всё ещё поставляемые по параллельному импорту. Эта пропорция, по прогнозам, сохранится и в 2025 году.