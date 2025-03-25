Модели Lada снова в продаже: неожиданные цены на легковушки

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

После непростого периода и остановки производства из-за проблем с поставками комплектующих, АвтоВАЗ вернулся в строй. Сегодня на конвейерах снова все основные модели Lada, включая Granta, Vesta, Niva и Largus, пишет 110km.ru.

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Largus

Цены на автомобили выросли — примерно на уровне инфляции. Например, базовая версия Lada Granta Standart сегодня стоит от 749 900 рублей, а более оснащённая комплектация с одной подушкой безопасности — уже 966 тысяч. Для сравнения, подержанная Granta трёхлетней давности сейчас обойдётся в среднем в 870 тысяч рублей. Разница — минимальная.

Флагманская модель — рестайлинговая Vesta NG — вернулась в строй в 2024 году. Первые машины поступили дилерам в июле, а затем производство перенесли в Тольятти. Начальная цена новой Vesta составляет 1,24 миллиона рублей, а за модель 2022 года сегодня просят около 1,36 миллиона.

Lada Largus тоже снова в продаже — от 1,66 миллиона рублей. Подержанный трёхлетний Largus — в среднем 1,49 миллиона. Стоимость почти сравнялась с новой машиной, что говорит о высоком спросе на семейные модели.

После ухода Renault из России, АвтоВАЗ сосредоточился на производстве моделей под брендом Lada. Уже в июле 2022 года вновь начали собирать внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Их цены стартуют с отметок 1,06 и 1,31 миллиона рублей соответственно. А за трёхлетние версии этих машин сейчас просят в среднем 952 тысячи и 1,2 миллиона.

АвтоВАЗу удалось не просто вернуться на рынок, но и удержать интерес покупателей. Производство продолжается, цены остаются конкурентными, а бренд Lada вновь становится заметным игроком на российском авторынке.

Уточнения

LADA Largus (лат largus; Лада Ларгус) — российский автомобиль малого класса, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV первого поколения (2006 г.), созданный на платформе «В0» и выпускавшийся в Румынии.

