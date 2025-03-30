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Переобуться и не прогадать — когда менять резину и как не потерять деньги

2:33
Авто

Весна — не только пора капели, но и время для смены зимних шин на летние. Но делать это "по календарю" — большая ошибка. Руководитель управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев рассказал, когда лучше переобуваться, как не переплатить за резину и избежать сезонной лихорадки на шиномонтажках.

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Фото: Freepik by senivpetro
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+7 и выше — сигнал к действию

Главный ориентир — стабильная среднесуточная температура воздуха. Если неделю подряд она держится на уровне +7 °C и выше, можно начинать планировать смену резины. Но спешить не стоит: если ночами всё ещё встречаются подмёрзшие лужи, лучше немного повременить.

В регионах возможны внезапные снегопады даже весной. Если уже переобулись, а погода резко ухудшилась — приостановите поездки.

Когда выгоднее покупать резину

Лучшее время для покупки — зима или конец сезона. В январе и феврале магазины снижают цены, освобождая склады. Ассортимент широкий, можно найти свежую резину с датой выпуска начала года. Пример: маркировка "0125" — это первая неделя 2025 года.

Осенью остатков меньше, но скидки выше. Покупая "впрок", стоит подумать о хранении: даже без эксплуатации резина постепенно стареет.

Где искать шины в марте

Март — последний шанс купить по хорошей цене. Лучше всего искать в крупных сетях: даже если онлайн-наличие не отображается, вживую в магазине может быть нужный комплект. Не забудьте про частные объявления — иногда продают почти новые шины по приятной цене. Обязательно проверяйте дату производства.

Как избежать очередей на шиномонтаж

Не откладывайте — записывайтесь за 1-2 недели до потепления. Некоторые сервисы обслуживают вне очереди тех, кто хранит у них шины. Ещё один вариант — мобильный шиномонтаж: они загружены не меньше, но работают дольше.

Чем опасна езда на зимней резине весной

Зимняя резина в тепле — не только шум, но и риск. Мягкий каучук "плывёт" на тёплом асфальте, ухудшая управляемость и повышая износ. Плюс есть закон: с июня по август запрещено ездить на зимних шинах. Штраф — 500 рублей. Исключение — всесезонка, она разрешена круглый год.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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