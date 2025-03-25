Параллельный импорт умер, запчастей нет: как выживать владельцам иномарок?

Спрос на новые автомобили в России уверенно снижается с конца 2024 года. В феврале 2025-го было продано лишь 78 тысяч машин — на 25% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Особенно пострадал сегмент грузовиков: здесь падение достигло 40-50%. Об этом рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобили

Основные причины — экономическая нестабильность, высокая ключевая ставка Центробанка и недоступность автокредитов. Вдобавок лизинг становится всё менее выгодным, а цены на машины — всё более неподъёмными. Для большинства россиян авто стоимостью выше 2-3 миллионов рублей уже вне досягаемости.

Слухи о возвращении западных брендов так и остались слухами: санкции, высокие пошлины и регулирование делают их возвращение практически невозможным. Индийские производители тоже не спешат выходить на российский рынок — опасаются мировой реакции.

Ситуацию осложняет рост стоимости логистики и комплектующих. Сегодня средняя цена нового автомобиля — 3,35 миллиона рублей. Это на 46% выше, чем в 2022 году. Склады дилеров переполнены, поэтому иногда появляются скидки, но это скорее временное явление.

Поставки новых машин замедляются. Китайские бренды начали снижать объёмы, а с 1 апреля 2024 года вступили в силу новые правила растаможки авто из стран ЕАЭС. В результате — рост цен и сокращение импорта даже с этих направлений.

Параллельный импорт почти исчез, а западные иномарки, которые всё ещё ездят по дорогам, часто остаются без сервиса — дилеры помогают, как могут, но запчасти приходится доставать окольными путями.

До начала 2022 года российский рынок был поделен между отечественными и западными производителями. Теперь — 60% машин в продаже китайские, 30% — российские, остальные 10% — остатки ушедших брендов. Однако пока в России нет закона, регулирующего ответственность бренда за присутствие или уход с рынка, что создаёт правовую неопределённость.

Ассоциации авторынка предлагают ввести такой механизм, как это уже работает в других странах: производитель должен отвечать перед покупателем, а не исчезать без следа. Китайские бренды вроде Changan, Chery, Geely и Haval пока демонстрируют серьёзные намерения и даже развивают сервисные сети. Но смогут ли они стать полноценной заменой ушедшим маркам — покажет только время.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.

