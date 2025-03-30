Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины

Импорт китайских автопокрышек в Россию заметно просел. За январь и февраль 2025 года поставки снизились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.
Если год назад Китай нарастил экспорт шин в Россию на целых 35% (до 93,7 млн долларов), то теперь динамика изменилась. За два первых месяца 2025 года объём закупок упал до 85,7 млн долларов.
Автоэксперт Максим Кадаков объяснил происходящее просто: рынок перенасыщен. После ухода западных брендов российские заводы активизировались, и теперь внутреннее производство всё больше вытесняет импорт.
Пример — бывший ульяновский завод Bridgestone, который теперь работает под управлением холдинга "Кордиант". Предприятие уже перезапущено и постепенно выходит на полную мощность. В планах компании — за ближайшие два года довести общий объём выпуска до 15 миллионов шин ежегодно. Это серьёзная заявка на замещение импорта и укрепление отечественного производства.
Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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