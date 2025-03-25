ТОП-5 автомобилей СССР, которые собирали за границей

Советские автомобили пользовались спросом за рубежом, и некоторые из них собирались вне пределов СССР, адаптируясь под местные условия.
Вот ТОП-5 моделей, которые выпускали в разных странах мира.
1. ВАЗ-2101 "Жигули" (Италия, Югославия)
Советская версия Fiat 124 не только базировалась на итальянской модели, но и частично собиралась в Италии для тестирования. В Югославии завод Zastava выпускал аналогичные модели по лицензии.
2. Москвич-408/412 (Болгария, Англия, Бельгия)
В Болгарии эти автомобили собирали на заводе "Балкан" в городе Ловеч. В Англии их продавали под маркой "Moskvich", а в Бельгии на заводе Scaldia-Volga устанавливали дизельные двигатели Peugeot.
3. ГАЗ-24 "Волга" (Бельгия)
С 1970-х годов в Бельгии производили дизельные версии ГАЗ-24 для западного рынка. Они оснащались моторами Peugeot и Perkins, что делало их более привлекательными для европейских покупателей.
4. ЗАЗ-965 "Запорожец" (Югославия)
Этот компактный автомобиль собирался в Югославии под маркой "Zastava 750". Советские инженеры передавали технологии, а местные заводы вносили доработки.
5. ЛУАЗ-969 (Венгрия, Чехословакия)
Небольшой внедорожник, выпускавшийся на Луцком автозаводе, также собирался в странах соцлагеря, включая Венгрию и Чехословакию, где его дорабатывали под местные требования.
Эти автомобили демонстрируют, что советский автопром был востребован за границей и успешно адаптировался под различные рынки.
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