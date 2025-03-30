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Визуально — идеальное, внутри — катастрофа: масло, которое губит

2:03
Авто

Моторное масло — как кровь в теле автомобиля. Но если в двигатель попадает подделка, начнётся тихая деградация. Распознать контрафакт до открытия канистры практически нереально. Анализ состава возможен только в лаборатории, а обычный водитель туда точно не пойдёт. Остаётся лишь внимательно следить за тем, как ведёт себя машина.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Поломка не сразу, но неминуемо

Самое коварное — подделка не убивает двигатель сразу. На первый взгляд, мотор может без проблем проехать и тысячу, и сто тысяч километров. Но каждый километр будет сокращать его ресурс. Это износ, который копится в тени — до первой серьёзной поломки.

Чем опасны контрафактные масла

Если масло создано на основе осветлённой отработки, смазка будет минимальной — двигатель начнёт тереться "на сухую". В случае с минералкой, выдаваемой за синтетику, защита будет чуть лучше, но итог всё равно один — ускоренный износ, перегрев и образование нагара.

Что происходит внутри двигателя

Некачественное масло провоцирует цепную реакцию поломок:

  • ухудшается смазка трущихся деталей;

  • растёт зольность;

  • внутри мотора образуются отложения и нагар;

  • масло быстро испаряется;

  • падает давление в системе.

40 моточасов — и масло становится опасным

По данным лабораторных исследований, уже спустя 40 моточасов подделка теряет свои свойства. Это от 1 до 4 тысяч километров пробега в зависимости от условий. Масло густеет, снижается щелочное число, внутри мотора появляются вредные отложения — всё это ухудшает прокачку и повышает риск перегрева.

Один раз — уже риск

Разовая заливка подделки может не убить двигатель сразу. Но даже одно попадание плохого масла сокращает срок службы на десятки тысяч километров. А если это становится привычкой — ждите капитальный ремонт.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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