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ТОП-5 самых надёжных моторов грузовиков СССР

3:41
Авто

Советские грузовые автомобили проектировались для работы в самых суровых условиях — от жарких пустынь до снежных просторов.

KrAZ-255 engine
Фото: commons.wikimedia.org by Rumlin, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
KrAZ-255 engine

Их двигатели должны были быть не только мощными, но и максимально надёжными, ремонтопригодными и простыми в обслуживании. Представляем ТОП-5 самых надёжных моторов советских грузовиков.

1. ЯМЗ-236 — легендарный дизельный "неубиваемый" мотор

Тип: дизель, V6, 11,15 л. Мощность: 180-250 л. с.

Применение: КрАЗ-255, Урал-4320, МАЗ-500.

Плюсы: ресурс до 500 000 км без капремонта, неприхотливость к топливу, хорошая тяга.

Этот мотор стал настоящей легендой среди военных и гражданских грузовиков. Благодаря чугунному блоку цилиндров и простой конструкции он мог работать годами даже при минимальном обслуживании.

2. ЗМЗ-53 — надёжный бензиновый "труженик"

Тип: бензиновый, V8, 4,25 л. Мощность: 115-120 л. с.

Применение: ГАЗ-53, ГАЗ-66. Плюсы: простая конструкция, низкая требовательность к топливу, высокая ремонтопригодность.

Двигатель работал даже на низкооктановом бензине, легко перебирался в полевых условиях и славился простотой. В СССР его считали одним из самых неприхотливых.

3. ЯМЗ-238 — могучий дизель для больших грузов

Тип: дизель, V8, 14,86 л. Мощность: 240-420 л. с.

Применение: КрАЗ-260, Урал-5323, МАЗ-543. Плюсы: высокая мощность, отличная тяга, огромный моторесурс.

Этот мотор был способен тянуть многотонные грузы по бездорожью и суровым климатическим условиям. Его использовали не только на грузовиках, но и в военной технике.

4. КамАЗ-740 — сердце легендарных КамАЗов

Тип: дизель, V8, 10,85 л. Мощность: 210-360 л. с.

Применение: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310. Плюсы: компактные размеры, надёжность, хорошая тяговитость.

Этот мотор был специально разработан для тяжёлых условий эксплуатации. Он стал основным двигателем для КамАЗов, которые славились своей выносливостью.

5. Д-245 — экономичный и надёжный "дизелёк".

Тип: дизель, 4-цилиндровый, 4,75 л. Мощность: 85-156 л. с.

Применение: ЗИЛ-5301 ("Бычок"), автобусы ПАЗ. Плюсы: экономичность, высокая надёжность, хорошая ремонтопригодность.

Этот двигатель стал одним из самых удачных советских моторов благодаря своей простоте, доступности запчастей и неприхотливости.

Эти двигатели доказали свою живучесть, пережили десятилетия и до сих пор используются в некоторых грузовиках. Советские конструкторы знали толк в надёжности!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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