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ТОП-5 мотоциклов, которые стали легендой в Советской Армии

2:11
Авто

Мотоциклы в Советской Армии использовались для разведки, связи, патрулирования и даже боевых операций.

Мотоцикл М-72 во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл М-72 во Владивостоке ф1

Некоторые модели доказали свою надежность, проходимость и стали настоящими легендами. Вот ТОП таких байков.

1. М-72 — "Советский BMW"

Этот тяжёлый мотоцикл с коляской был разработан на основе немецкого BMW R71. Он широко применялся в Великой Отечественной войне для перевозки бойцов и грузов, а также в разведке.

Благодаря 750-кубовому двигателю и карданному приводу мотоцикл отличался высокой проходимостью.

2. К-750 — "Наследник фронтовика"

Созданный в 1950-х годах на основе М-72, этот мотоцикл долгое время использовался в армии и милиции. Усовершенствованная подвеска и улучшенный двигатель позволяли ему уверенно двигаться по бездорожью.

3. Днепр МТ-9 — "Неприхотливый труженик"

Модель с мощным 32-сильным двигателем и карданным приводом выпускалась в 1970-х и 80-х годах. Днепр использовался в войсках как универсальное транспортное средство и мог комплектоваться пулемётным вооружением.

4. Урал М-67 — "Выносливый боец"

Разработанный в 1970-х, этот мотоцикл обладал улучшенной надёжностью и стал основным армейским мотоциклом СССР. Простой в ремонте, с хорошей проходимостью, он использовался в пограничных войсках и для военной связи.

5. ИЖ Планета-3 — "Лёгкий и быстрый"

Хотя он не был основным военным мотоциклом, его часто использовали в частях связи и для патрулирования. Лёгкий, манёвренный и экономичный, ИЖ Планета-3 оказался удобным для решения множества армейских задач.

Эти мотоциклы не просто служили армии — они стали частью её истории и до сих пор вызывают уважение у знатоков техники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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