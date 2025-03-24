ТОП-5 грузовиков СССР, которые легко чинились в поле

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Советские грузовики славились своей простотой и ремонтопригодностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Nailgun3d, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAZ-66-16 1991

Особенно это ценилось в сельском хозяйстве и на стройках, где далеко не всегда были условия для полноценного сервиса. Эти грузовые машины можно было буквально "починить на коленке" — с минимальным набором инструментов, в любой грязи, мороз или жару. Итак, вот ТОП-5!

1. ГАЗ-53

Настоящая рабочая лошадка. Двигатель простой, детали доступные, система зажигания понятная — всё можно было отремонтировать самому. Часто его чинили с помощью пары ключей, мотка проволоки и молотка.

2. ЗИЛ-130

Один из самых популярных грузовиков СССР. Легендарная надёжность и простая конструкция — водители часто устраняли неполадки прямо в пути.

Мотор и подвеска легко разбирались и собирались без спецоборудования.

3. ГАЗ-66

Идеален для полевых условий: высокая проходимость и доступ ко всем агрегатам. Простая электрика, карбюраторный двигатель — даже в тайге или степи его можно было восстановить своими силами — были бы руки и голова.

4. Урал-375

Военный вездеход, рассчитанный на суровые условия. Прост в обслуживании, особенно для водителей с навыками армейской технической подготовки.

Двигатель — бензиновый V8, легко разбирался даже без ямы.

5. МАЗ-500

Несмотря на свою массивность, он имел простую конструкцию и понятный дизельный двигатель. Часто использовался в сельском хозяйстве и на перевозках, где ремонт "по месту" был обычным делом.

Эти грузовики имели довольно простую конструкцию, что позволяло ремонтировать их в полевых условиях.