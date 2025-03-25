Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
60% молодых арендаторов выбирают это: как запросы поколения Z влияют на стоимость жилья
Готовимся к декрету с умом: советы будущим мамочкам
Бизнес без споров: теперь участники ООО получат справедливую компенсацию
Розмарин в саду: советы по успешному выращиванию ароматной травы
Как отдохнуть в мае 9 дней? Лайфхак от депутата
Брюки, которые скрывают недостатки: идеальные модели для каждого типа фигуры
Новый закон для рыбаков начнет действовать уже осенью: вот за что могут оштрафовать
Садальский высказался о результатах премии Ника: безупречная картина
Кормление грудью в общественных местах: почему общество не готово это принять?

Идеальный семейный автомобиль: Dacia представила семиместный Jogger с ГБО

1:30
Авто

Dacia Jogger — это универсальный автомобиль, который сочетает в себе просторный салон, экономичность и впечатляющий запас хода. Особенно выделяется версия с заводской установкой газобаллонного оборудования (ГБО), позволяющая преодолевать более 1000 километров на одном полном баке.

2022 Dacia Jogger
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2022 Dacia Jogger

Двигатели и трансмиссия

Модель оснащается двумя основными вариантами двигателей:

  • 1.0 TCe 110: трёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

  • 1.0 TCe 100 Bi-Fuel: битопливный двигатель, способный работать на бензине и сжиженном нефтяном газе (LPG). В этой конфигурации автомобиль оснащается 50-литровым бензобаком и 40-литровым газовым баллоном, что обеспечивает суммарный запас хода свыше 1000 км.

Вместимость и комфорт

Dacia Jogger доступен в пятиместной и семиместной версиях, предлагая просторный салон и гибкость в использовании. Благодаря продуманной компоновке, автомобиль подходит как для семейных поездок, так и для дальних путешествий.

Экономичность и экологичность

Использование ГБО позволяет значительно снизить затраты на топливо и уменьшить выбросы CO₂, что делает Jogger привлекательным выбором для экологически сознательных водителей.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Туризм
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это? Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Последние материалы
Готовимся к декрету с умом: советы будущим мамочкам
Как отдохнуть в мае 9 дней? Лайфхак от депутата
Брюки, которые скрывают недостатки: идеальные модели для каждого типа фигуры
Новый закон для рыбаков начнет действовать уже осенью: вот за что могут оштрафовать
Садальский высказался о результатах премии Ника: безупречная картина
Кормление грудью в общественных местах: почему общество не готово это принять?
Светящийся след в небе: жители Ростова увидели таинственную спираль
Спасение от угона за 3 копейки: водители нашли лайфхак
26 марта: отмена смертной казни, на подводных лодках вокруг света и шенген
Бриошь без грамма муки: необычный рецепт, который покорил гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.