Идеальный семейный автомобиль: Dacia представила семиместный Jogger с ГБО

Dacia Jogger — это универсальный автомобиль, который сочетает в себе просторный салон, экономичность и впечатляющий запас хода. Особенно выделяется версия с заводской установкой газобаллонного оборудования (ГБО), позволяющая преодолевать более 1000 километров на одном полном баке.
Модель оснащается двумя основными вариантами двигателей:
1.0 TCe 110: трёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
1.0 TCe 100 Bi-Fuel: битопливный двигатель, способный работать на бензине и сжиженном нефтяном газе (LPG). В этой конфигурации автомобиль оснащается 50-литровым бензобаком и 40-литровым газовым баллоном, что обеспечивает суммарный запас хода свыше 1000 км.
Dacia Jogger доступен в пятиместной и семиместной версиях, предлагая просторный салон и гибкость в использовании. Благодаря продуманной компоновке, автомобиль подходит как для семейных поездок, так и для дальних путешествий.
Использование ГБО позволяет значительно снизить затраты на топливо и уменьшить выбросы CO₂, что делает Jogger привлекательным выбором для экологически сознательных водителей.
Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.