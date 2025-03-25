Идеальный семейный автомобиль: Dacia представила семиместный Jogger с ГБО

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Dacia Jogger — это универсальный автомобиль, который сочетает в себе просторный салон, экономичность и впечатляющий запас хода. Особенно выделяется версия с заводской установкой газобаллонного оборудования (ГБО), позволяющая преодолевать более 1000 километров на одном полном баке.​

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2022 Dacia Jogger

Двигатели и трансмиссия

Модель оснащается двумя основными вариантами двигателей:​

1.0 TCe 110 : трёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.​

1.0 TCe 100 Bi-Fuel: битопливный двигатель, способный работать на бензине и сжиженном нефтяном газе (LPG). В этой конфигурации автомобиль оснащается 50-литровым бензобаком и 40-литровым газовым баллоном, что обеспечивает суммарный запас хода свыше 1000 км.

Вместимость и комфорт

Dacia Jogger доступен в пятиместной и семиместной версиях, предлагая просторный салон и гибкость в использовании. Благодаря продуманной компоновке, автомобиль подходит как для семейных поездок, так и для дальних путешествий.

Экономичность и экологичность

Использование ГБО позволяет значительно снизить затраты на топливо и уменьшить выбросы CO₂, что делает Jogger привлекательным выбором для экологически сознательных водителей. ​

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

