Складной электромобиль: Stellantis и Luvly представили ультралёгкий электрокар.

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Автомобильный гигант Stellantis объявил о начале сотрудничества с шведской компанией Luvly AB. Партнёрство направлено на изучение и оценку перспективных технологий в области лёгких электрических транспортных средств. Основной интерес концерна — инновационная производственная концепция компактных квадрициклов, которые разрабатывает Luvly.

Фото: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ завод Stellantis

Название компании — Luvly — расшифровывается как "Light Urban Vehicle", то есть "лёгкое городское транспортное средство", и полностью отражает философию бренда: создание максимально эффективных, лёгких и доступных электромобилей для городской среды.

Электрокар в стиле IKEA

Одна из самых ярких идей Luvly — поставка электромобиля в разобранном виде, по аналогии с мебелью из IKEA. Такой подход позволяет значительно сократить затраты на транспортировку и сборку, что в конечном итоге снижает цену для потребителя.

Модель Luvly O весит менее 450 кг, вмещает двух человек и способна разгоняться до 90 км/ч. Это делает её идеальным решением для передвижения по городу, особенно в условиях плотного трафика и ограниченного парковочного пространства.

Эффективность и экология

По заявлению компании, полное потребление энергии — от производства до эксплуатации — на 80% ниже по сравнению с обычными электромобилями. Это достигается благодаря запатентованной технологии лёгкой композитной платформы и модульной конструкции. Машина комплектуется специальными энергопоглощающими модулями, повышающими безопасность при столкновениях, несмотря на малый вес.

Зачем это Stellantis

Для Stellantis, в портфель которого входят такие модели, как Citroën Ami, Fiat Topolino и Opel Rocks Electric, сотрудничество с Luvly — это логичное продолжение стратегии по развитию городской мобильности. Компания активно ищет способы сделать электротранспорт более доступным, лёгким и удобным, особенно в условиях урбанизации и растущих экологических требований.

Соглашение между Stellantis и Luvly рассчитано на один год. За это время концерн будет оценивать возможности внедрения технологии в свои будущие разработки. Как подчеркнул генеральный директор Luvly Хокан Лутц, цель партнёрства — доказать, что их решение жизнеспособно на глобальном уровне и может изменить сам подход к производству автомобилей.

Уточнения

Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.

