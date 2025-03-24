ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор продаются на вторичке в рабочем состоянии

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Советские мотоциклы славились своей надёжностью, простотой конструкции и выносливостью.

Фото: commons.wikimedia.org by ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раритетный мотоцикл «Урал» с мотопомпой в Йошкар-Оле

Даже спустя десятилетия после выпуска многие из них продолжают ездить по деревням, сёлам и даже городам — и нередко встречаются на вторичном рынке в рабочем состоянии. Вот самые популярные представители "живой классики".

1. ИЖ Планета-5

Один из самых массовых и надёжных мотоциклов СССР. Простой, мощный и лёгкий в ремонте.

На вторичке можно найти множество экземпляров в хорошем состоянии — их до сих пор любят за выносливость и неприхотливость.

2. Урал М-67

Тяжёлый мотоцикл с коляской, известный своей проходимостью и крепкой конструкцией. Несмотря на возраст, многие "Уралы" ещё на ходу и продаются как полноценный рабочий транспорт — особенно в сёлах.

3. ИЖ Юпитер-5

Модель с двухцилиндровым двигателем, обеспечивающим комфортное движение даже на дальние дистанции. Часто встречается на вторичке — двигатель легко чинится, запчастей много.

4. Минск ММВЗ-3.112

Лёгкий, манёвренный и очень простой в эксплуатации мотоцикл. Его и сегодня покупают для дачи, деревни или учебной езды.

Часто попадаются даже в хорошем косметическом состоянии.

5. Восход-3М

Один из самых дешёвых и распространённых мотоциклов своего времени. Несмотря на репутацию менее надёжного, "Восход" всё равно нередко встречается в рабочем виде — особенно в сельской местности.

При выборе мотоцикла на вторичном рынке, обратите внимание на техническое состояние, историю обслуживания и документы.