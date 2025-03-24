ТОП-5 плавающих армейских машин СССР

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Советская Армия всегда придавала большое значение технике, способной преодолевать водные преграды.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Самарский из русский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ БРДМ-2. Энергодар

Плавающие машины были незаменимы при форсировании рек, в болотистой местности и для десантных операций. Вот пятёрка самых известных и эффективных амфибий СССР.

1. БРДМ-2 (Бронированная разведывательно-дозорная машина)

Одна из самых массовых и узнаваемых плавающих машин. Оснащена водомётами для движения по воде, имеет герметичный корпус и могла пересекать реки без подготовки.

Использовалась в разведке, охране границ и сопровождении колонн.

2. ПТС-М (Плавающий транспортёр средний)

Мощная гусеничная машина-амфибия, предназначенная для перевозки людей, техники и грузов через водные преграды. Применялась во всех родах войск, особенно в инженерных и десантных частях.

3. ГАЗ-46 (МАВ — малая автоамфибия)

Плавающий автомобиль на базе ГАЗ-69. Лёгкая машина для транспортировки людей и малых грузов через воду.

Особенно активно использовалась сапёрами и разведчиками в 1950-60-х годах.

4. ЗиС-485 (амфибия типа DUKW)

Советский аналог американского "Дакота" — грузовик-амфибия. Использовался для перевозки боеприпасов, солдат и техники на берег во время десантных операций.

Оснащён винтом и герметичным корпусом.

5. БТР-60ПБ и его модификации

Бронированные транспортёры, способные преодолевать водные преграды благодаря герметичному корпусу и водомётным движителям. Использовались в мотострелковых и десантных войсках, а также в экспортных поставках.

Эти уникальные машины — свидетельство инженерного гения советской эпохи. Они не только демонстрировали мощь и техническое превосходство, но и открывали новые горизонты в освоении труднодоступных территорий.