ТОП-5 плавающих армейских машин СССР

Советская Армия всегда придавала большое значение технике, способной преодолевать водные преграды.
Плавающие машины были незаменимы при форсировании рек, в болотистой местности и для десантных операций. Вот пятёрка самых известных и эффективных амфибий СССР.
1. БРДМ-2 (Бронированная разведывательно-дозорная машина)
Одна из самых массовых и узнаваемых плавающих машин. Оснащена водомётами для движения по воде, имеет герметичный корпус и могла пересекать реки без подготовки.
Использовалась в разведке, охране границ и сопровождении колонн.
2. ПТС-М (Плавающий транспортёр средний)
Мощная гусеничная машина-амфибия, предназначенная для перевозки людей, техники и грузов через водные преграды. Применялась во всех родах войск, особенно в инженерных и десантных частях.
3. ГАЗ-46 (МАВ — малая автоамфибия)
Плавающий автомобиль на базе ГАЗ-69. Лёгкая машина для транспортировки людей и малых грузов через воду.
Особенно активно использовалась сапёрами и разведчиками в 1950-60-х годах.
4. ЗиС-485 (амфибия типа DUKW)
Советский аналог американского "Дакота" — грузовик-амфибия. Использовался для перевозки боеприпасов, солдат и техники на берег во время десантных операций.
Оснащён винтом и герметичным корпусом.
5. БТР-60ПБ и его модификации
Бронированные транспортёры, способные преодолевать водные преграды благодаря герметичному корпусу и водомётным движителям. Использовались в мотострелковых и десантных войсках, а также в экспортных поставках.
Эти уникальные машины — свидетельство инженерного гения советской эпохи. Они не только демонстрировали мощь и техническое превосходство, но и открывали новые горизонты в освоении труднодоступных территорий.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.