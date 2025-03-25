Как X3 M50 сочетает комфорт и драйв: 5 незаменимых особенностей нового кроссовера

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BMW продолжает тонко настраивать баланс между практичностью и драйвом — и свежая версия X3 M50 xDrive доказывает это как нельзя лучше. Семейный, но не скучный, технологичный, но не перегруженный.

Фото: Wikipedia by BMW USE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X3

Обновлённый X3 обзавёлся новым дизайном, переработанным салоном и усиленным характером, который теперь ещё ближе к спортивной линейке.

Новый взгляд — новое впечатление

Внешне X3 M50 теперь гораздо ближе к электрическому BMW iX. Монолитный, уверенный дизайн, мощные формы и эффектные светодиодные фары создают впечатление зрелости и силы. Расширенные задние крылья добавляют мускулатуры, а подсветка заднего ряда придаёт автомобилю чуть дерзкий, но современный вид.

Несмотря на внушительные габариты и вес в 2055 кг, X3 не выглядит громоздким — наоборот, он производит впечатление собранного и динамичного кроссовера.

Цифровые мозги и простор внутри

Интерьер радует сочетанием лаконичного дизайна и новейшей цифровой среды. Центральный элемент — iDrive 9 с широким экраном, который способен менять обои, отображать важную информацию и тонко настраиваться под предпочтения водителя.

Качество материалов на уровне — приятные на ощупь поверхности, аккуратные швы и хорошая эргономика. Однако при внимательном осмотре можно найти отдельные элементы, которые могли бы быть более добротными по ощущениям.

В целом — это шаг вперёд в сторону комфорта и современности. Салон стал ощутимо просторнее, особенно на заднем ряду.

Мощность и технологии под капотом

BMW X3 M50 базируется на гибкой платформе CLAR, которая поддерживает гибридные и дизельные силовые установки. В Европе доступны полноприводные версии с 8-ступенчатым автоматом.

Максимальная мощность у бензиновой версии — 398 л. с., у дизеля — до 303 л. с. Крутящий момент — 560 Нм, передаваемый через самоблокирующийся дифференциал преимущественно на задние колёса.

С места до 100 км/ч X3 разгоняется за 4,6 секунды, до 200 км/ч — за 12 секунд. Коробка передач работает почти незаметно, без рывков и задержек.

Как он едет

Управляемость нового X3 — одна из сильных сторон. Несмотря на приличный вес, он двигается как единое целое, чётко отзываясь на руление и стабильно держась за асфальт в поворотах. Распределение массы — практически идеальное, 49:51, что ощущается особенно приятно на извилистых дорогах.

Рулевое управление точное, тормоза прогнозируемые, а подвеска умеет быть и собранной, и комфортной. Шасси работает без лишнего шума, обеспечивая отличную устойчивость даже на высоких скоростях.

При этом шумоизоляция в салоне впечатляющая: даже при 130 км/ч и выше внутри тихо. Ветер не прорывается, двигатель звучит благородно (хотя поклонникам агрессивного рыка может его немного не хватить). Сажевый фильтр и турбонаддув делают звук двигателя скорее мягким, чем хищным — возможно, не всем это по вкусу.

Безопасность и помощники

BMW X3 M50 щедро укомплектован современными системами помощи водителю. Ассистент парковки, круговые камеры, контроль полосы, адаптивный круиз — всё работает с точностью и внятностью. Ощущение уверенности за рулём подкрепляется не только железом, но и цифровыми ангелами-хранителями.

Практичность и конкуренты

Расход топлива составляет в среднем 7,7-8,3 л/100 км, что вполне приемлемо для такого уровня динамики и массы. Багажник вместительный, а трансформация салона позволяет использовать X3 как настоящего помощника в семейной логистике.

Среди конкурентов — Porsche Macan, Mercedes-AMG GLC 43 и Audi SQ5. Но X3 берёт своей универсальностью: он одновременно стильный, удобный, резвый и адаптированный к повседневности.

Итог

BMW X3 M50 xDrive — это автомобиль, который умеет быть разным. Он может завести душу на трассе, комфортно увезти семью в поездку, а вечером стать стильным спутником в городе. Не идеален, но максимально сбалансирован. Если вы ищете кроссовер с характером, но не хотите жертвовать практичностью — этот вариант точно стоит внимания.

Уточнения

BMW X3 — люксовый компактный кроссовер немецкой компании BMW. X3 первого поколения разработан и выпускался совместно с компанией Magna Steyr на заводе в Граце, Австрия.

