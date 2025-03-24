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Секреты новых автопарков: чем удивляет Lada Aura чиновников?

3:16
Авто

Почти три десятилетия в России пытаются пересадить чиновников с иностранных автомобилей на отечественные. И хотя тема не нова, сегодня она звучит особенно актуально.

Лада
Фото: commons.wikimedia.org by Karoly Lorentey from Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лада

Lada Aura, Aurus, обновлённый "Москвич" — эти модели всё чаще появляются в гаражах федеральных и региональных ведомств, свидетельствует "Комсомольская правда". Чиновники, депутаты и даже их водители говорят: машины стали удобнее, комфортнее и современнее.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов уже пересел на Lada Aura и, по его словам, машина по-настоящему удивила: просторный салон, удобная посадка, современная начинка. Его водитель Алексей добавляет, что автомобиль не уступает по ощущениям многим "иностранцам".

Анатолий Аксаков, коллега Пахомова, также остался доволен "Аурой". Он подчеркнул, что уровень комфорта вырос, и ехать теперь приятно не только по городу, но и на дальние расстояния.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков оценил возможности Aurus — премиального отечественного бренда, разработанного специально для первых лиц. Он высоко оценил качество и дизайн, но отметил, что цена на такие автомобили пока далека от "народной".

Попытки отказаться от иномарок предпринимались ещё в 90-х. В 1997 году Борис Ельцин подписал распоряжение, запрещающее федеральным органам закупать иностранные машины. Но через два года эту инициативу отменили: российский автопром попросту не мог конкурировать. Не хватало технологий, надёжности, дизайна. Сегодня ситуация изменилась.

В служебных гаражах всё чаще встречаются автомобили, собранные в России. Это Lada, Aurus, "Москвич", а также китайские марки, локализовавшие производство: Haval, Kaiyi, BAIC. Иномарки из так называемых "недружественных стран" практически исчезли из списка госзакупок.

После заявления Владимира Путина в августе 2023 года о необходимости пересаживать чиновников на отечественные машины, в сентябре был разработан соответствующий законопроект. Документ предусматривает приоритет закупок автомобилей, произведённых в России. Однако он пока не прошёл даже первое чтение в Госдуме.

Тем не менее, расходы на закупку автомобилей для государственных нужд выросли на 36%, и подавляющее большинство этих машин — российской сборки.

Хотя законопроект буксует, рекомендации Минпромторга работают: чиновникам рекомендуют выбирать российские автомобили. Но, как часто бывает, это не строгое требование — его можно обойти. Всё зависит от позиции конкретного ведомства и его руководства.

Тем не менее, менталитет постепенно меняется. Всё больше госслужащих осознают: поддержка отечественного автопрома — это не просто лозунг, а вклад в развитие реального сектора. Да и ехать на "наших" теперь вовсе не стыдно — наоборот, становится престижно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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