ТОП-5 автофургонов для сельской торговли в СССР

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Сельская торговля в СССР активно развивалась благодаря автолавкам и мобильным фургонам, которые доставляли продукты, товары первой необходимости и промышленные изделия в самые отдалённые деревни.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ RAF-977right

Эти машины стали настоящим символом передвижной торговли. Вот пять наиболее популярных моделей:

1. ЕрАЗ-762

Настоящая легенда автолавок. Этот "армянин" на колёсах был прост в обслуживании и отлично подходил для перевозки товара.

ЕрАЗ часто использовали как фургон для торговли — внутри размещались прилавки и витрины.

2. РАФ-977К "Латвия" (автолавка)

Модифицированный микроавтобус с оборудованием для торговли. Использовался как буфет или киоск на колёсах.

Благодаря высокой проходимости и универсальному салону легко добирался даже в труднодоступные сёла.

3. ГАЗ-2705 (модификация на базе ГАЗ-24)

Хотя массово появился ближе к позднему СССР и уже в 90-х, первые прототипы фургонов на базе ГАЗ активно использовались в сельской торговле. Просторный кузов и надёжный двигатель делали его удобным для перевозки продукции и оборудования.

4. ЗИЛ-130 с кузовом-автолавкой

Использовался для крупных передвижных магазинов. Внутри был оборудован полноценный торговый отсек с полками, холодильниками и кассовым местом.

Особенно ценился в крупных районах и сельских центрах.

5. УАЗ-452Ф ("Буханка"-автолавка)

Компактный, проходимый и манёвренный. Отлично справлялся с ролью передвижного ларька.

Даже в условиях бездорожья и суровой погоды продолжал бесперебойную работу.

Эти пять фургонов сыграли важную роль в развитии сельской торговли в Советском Союзе. Их надёжность, проходимость и универсальность сделали их незаменимыми помощниками для жителей отдалённых районов.