ТОП-5 автофургонов для сельской торговли в СССР

Сельская торговля в СССР активно развивалась благодаря автолавкам и мобильным фургонам, которые доставляли продукты, товары первой необходимости и промышленные изделия в самые отдалённые деревни.
Эти машины стали настоящим символом передвижной торговли. Вот пять наиболее популярных моделей:
1. ЕрАЗ-762
Настоящая легенда автолавок. Этот "армянин" на колёсах был прост в обслуживании и отлично подходил для перевозки товара.
ЕрАЗ часто использовали как фургон для торговли — внутри размещались прилавки и витрины.
2. РАФ-977К "Латвия" (автолавка)
Модифицированный микроавтобус с оборудованием для торговли. Использовался как буфет или киоск на колёсах.
Благодаря высокой проходимости и универсальному салону легко добирался даже в труднодоступные сёла.
3. ГАЗ-2705 (модификация на базе ГАЗ-24)
Хотя массово появился ближе к позднему СССР и уже в 90-х, первые прототипы фургонов на базе ГАЗ активно использовались в сельской торговле. Просторный кузов и надёжный двигатель делали его удобным для перевозки продукции и оборудования.
4. ЗИЛ-130 с кузовом-автолавкой
Использовался для крупных передвижных магазинов. Внутри был оборудован полноценный торговый отсек с полками, холодильниками и кассовым местом.
Особенно ценился в крупных районах и сельских центрах.
5. УАЗ-452Ф ("Буханка"-автолавка)
Компактный, проходимый и манёвренный. Отлично справлялся с ролью передвижного ларька.
Даже в условиях бездорожья и суровой погоды продолжал бесперебойную работу.
Эти пять фургонов сыграли важную роль в развитии сельской торговли в Советском Союзе. Их надёжность, проходимость и универсальность сделали их незаменимыми помощниками для жителей отдалённых районов.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.