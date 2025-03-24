ТОП-5 самых ремонтопригодных грузовиков СССР

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В СССР техника должна была быть простой, выносливой и обязательно легко ремонтируемой — особенно в условиях отдалённых районов и без специализированного сервиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ZIL 130 in Pakxe Laos

Некоторые грузовики прославились именно тем, что их можно было починить буквально "в поле". Вот пятёрка лучших в этом плане.

1. ГАЗ-53

Народная рабочая лошадка. Двигатель — простой, как автомат Калашникова, детали — в избытке, а ремонт — легко освоить даже без специального образования. Многие до сих пор чинят его "на слух" и "по наитию".

2. ЗИЛ-130

Любимец шофёров. Простая конструкция, простор под капотом, доступ ко всем узлам без лишней разборки.

Всё, что нужно — гаечный ключ, молоток и запаска. А ещё — легендарная выносливость.

3. Урал-375Д

Внедорожный гигант, который нередко ремонтировали прямо в лесу или тайге. Запчасти крупные и надёжные, мотор — V8, к которому можно подлезть с любой стороны.

Даже армейские механики отмечали его простоту в обслуживании.

4. ГАЗ-66

"Шишига" была не только проходима, но и крайне удобна в ремонте. Элементы подвески, двигателя, электроники — всё под рукой.

Особенно в условиях бездорожья, где нужна быстрая и надёжная починка.

5. КрАЗ-255Б

Мощный, но при этом ремонтопригодный. Да, он тяжёл, но его агрегаты предельно надёжны и "дружелюбны" к механикам.

Обслуживание в полевых условиях не вызывало проблем у опытных шофёров и военных техников.

Эти грузовые автомобили оставили большой след в машиностроении Союза, навсегда вписав в историю страны легендарные страницы.