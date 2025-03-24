ТОП-5 самых ремонтопригодных грузовиков СССР

В СССР техника должна была быть простой, выносливой и обязательно легко ремонтируемой — особенно в условиях отдалённых районов и без специализированного сервиса.
Некоторые грузовики прославились именно тем, что их можно было починить буквально "в поле". Вот пятёрка лучших в этом плане.
1. ГАЗ-53
Народная рабочая лошадка. Двигатель — простой, как автомат Калашникова, детали — в избытке, а ремонт — легко освоить даже без специального образования. Многие до сих пор чинят его "на слух" и "по наитию".
2. ЗИЛ-130
Любимец шофёров. Простая конструкция, простор под капотом, доступ ко всем узлам без лишней разборки.
Всё, что нужно — гаечный ключ, молоток и запаска. А ещё — легендарная выносливость.
3. Урал-375Д
Внедорожный гигант, который нередко ремонтировали прямо в лесу или тайге. Запчасти крупные и надёжные, мотор — V8, к которому можно подлезть с любой стороны.
Даже армейские механики отмечали его простоту в обслуживании.
4. ГАЗ-66
"Шишига" была не только проходима, но и крайне удобна в ремонте. Элементы подвески, двигателя, электроники — всё под рукой.
Особенно в условиях бездорожья, где нужна быстрая и надёжная починка.
5. КрАЗ-255Б
Мощный, но при этом ремонтопригодный. Да, он тяжёл, но его агрегаты предельно надёжны и "дружелюбны" к механикам.
Обслуживание в полевых условиях не вызывало проблем у опытных шофёров и военных техников.
Эти грузовые автомобили оставили большой след в машиностроении Союза, навсегда вписав в историю страны легендарные страницы.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.