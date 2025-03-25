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Перекрёсток, который думает: как новый ИИ-светофор улучшает трафик и безопасность

1:44
Авто

В Долгопрудном на пересечении Первомайской улицы и Институтского переулка начал работать умный светофор Smartligt с искусственным интеллектом. Система управляет движением в адаптивном режиме, повышая безопасность и сокращая пробки. Об этом сообщает издание "За рулем".

Зеленый светофор
Фото: commons.wikimedia.org by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый светофор

Как работает умный светофор

Новая система в реальном времени анализирует транспортный и пешеходный потоки. Если автомобилей много — зелёный сигнал горит дольше. Когда трафик снижается — фаза сокращается. А если на переходе нет пешеходов, пешеходная фаза просто пропускается, чтобы машины не стояли впустую.

Где проходит тест — перекрёсток со смыслом

Для испытаний выбрали перекрёсток возле школы №1, МФТИ и студгородка — здесь всегда много пешеходов, студентов и машин. Именно в таких местах "умная" регулировка способна реально повлиять на безопасность и комфорт движения.

Подсветка и таймер — всё для удобства

Светофор оборудован адаптивной подсветкой. В тёмное время суток, если горит зелёный для пешеходов — подсвечивается переход. Когда красный — освещается тротуар. Это помогает водителям заранее заметить людей, а пешеходам — безопасно пересекать дорогу. Также установлены индикаторы обратного отсчёта, чтобы все участники движения могли ориентироваться во времени.

Что говорят разработчики

Замдиректора компании-разработчика ООО "Аркона" Юрий Савин отметил, что система помогает сделать движение более безопасным и удобным:

"Теперь каждый сигнал — это реакция на реальную ситуацию, а не жёсткий таймер".

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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