DOT-3 или DOT-4? Один выбор — и тормоза работают совсем по-другому

Своевременная замена тормозной жидкости — не формальность, а реальный вопрос безопасности. Представитель ГАИ напомнил: именно от исправности тормозной системы зависят жизни людей, и игнорировать простые правила опасно.
При резком торможении суппорты сжимают тормозные диски, температура колодок стремительно растёт и передаётся тормозной жидкости. Если она закипает, внутри системы могут образоваться пузырьки пара, которые перестают передавать давление. Это может привести к частичной или полной потере тормозов, особенно в экстремальных условиях.
Сейчас на рынке можно найти жидкости разных категорий.
Например:
DOT-3 используется в старых авто и закипает при 150 °C
DOT-4 — более современный вариант, выдерживает до 200 °C
Чем выше температура кипения, тем лучше жидкость справляется с перегревом. Это особенно важно при агрессивной езде или в жаркую погоду.
Большинство тормозных жидкостей изготавливаются на спиртовой основе и со временем впитывают влагу из воздуха. Даже 2-3% воды снижают температуру кипения на 30-50 градусов. В результате внутри системы образуются пузырьки, тормоза становятся вялыми, а педаль — "ватной".
Даже при малом пробеге тормозную жидкость нужно обновлять каждые два года. Это связано не с километражем, а с её способностью впитывать влагу. Если педаль проваливается при нажатии — это тревожный сигнал, и откладывать замену уже нельзя.
Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент. Активно применяются на всех видах колёсного транспорта.
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