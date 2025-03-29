Грязь в баке приходит с бензовозом — как не стать жертвой случайности

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Многие водители сознательно избегают заправок, где только что слили топливо из бензовоза. И это не паранойя, а осознанная предосторожность. Владелец одной из АЗС рассказал, с какими рисками сталкиваются те, кто решает заправиться в этот момент.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Что происходит с топливом после слива из бензовоза

Перед тем как горючее попадёт в бак вашего автомобиля, оно проходит через несколько этапов — от хранения до доставки. Когда топливо заливается из автоцистерны в подземные резервуары, оно контактирует с металлическими стенками. На них могут скапливаться оксиды и другие отложения, которые при перемешивании попадают в топливо.

Фильтры есть, но и они не всесильны

На современных заправках действительно установлены фильтрационные системы, которые очищают топливо при подаче. Однако после разгрузки бензовоза в резервуарах часто поднимается осадок — именно в этот момент фильтры получают ударную нагрузку. Если они засорены или давно не менялись, частицы грязи всё равно попадают в бак автомобиля.

Небольшие АЗС — зона особого риска

Многие мелкие станции экономят на обслуживании оборудования. Своевременная замена фильтров откладывается, а это напрямую влияет на чистоту топлива. Особенно рискованно заправляться в первые минуты или даже часы после разгрузки бензовоза.

Как себя обезопасить — простой совет от сотрудников АЗС

На большинстве станций прямо запрещено заправлять автомобили во время разгрузки топлива и некоторое время после. Но далеко не все водители об этом знают. Если вы видите бензовоз на территории — лучше не рисковать и поехать на другую заправку.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

