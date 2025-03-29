Масло поменяли, а фильтр лопнул — в чём причина и как этого избежать

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Замена масла и фильтра — стандартная процедура, которую часто выполняют даже самостоятельно. Но нередко после замены фильтр раздувает или он вовсе лопается. Журналисты обратились к владельцу автосервиса, чтобы выяснить, в чём причина и как избежать дорогостоящих последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Honda L15Z

Полнопоточный фильтр — не такая простая деталь, как кажется

Современные двигатели оснащаются полнопоточными масляными фильтрами. Через них проходит весь объём масла, и именно они отвечают за задержку мельчайших загрязняющих частиц. Это гораздо эффективнее старых неполно-поточных систем.

Такие фильтры содержат специальный перепускной клапан: если давление в системе резко возрастает, он открывается, пропуская неочищенное масло, чтобы не допустить "масляного голодания" двигателя. Но даже при этой защите фильтр может не выдержать.

Одна из главных причин — неверно подобранное масло

По словам владельца автосервиса, многие проблемы начинаются ещё на этапе выбора масла. Например, если весной в двигатель заливают слишком густое летнее масло, оно не успевает прогреться и разжижиться в первые секунды запуска. Это создаёт скачок давления, из-за чего фильтр может деформироваться или даже лопнуть.

Экономия на фильтре — путь к поломке двигателя

Некачественные фильтры, купленные "по акции" или от неизвестных брендов, — ещё один риск. Они засоряются быстрее и могут неправильно работать при изменениях давления. А если перепускной клапан перестаёт выполнять свою функцию, двигатель недополучает масло. Это может привести к перегреву, износу и даже капитальному ремонту.

Фильтр — не расходник, а страховка от беды

Казалось бы, фильтр — мелочь. Но он работает под высоким давлением и в экстремальных условиях. И если к выбору подойти легкомысленно, последствия могут обойтись в десятки тысяч рублей.

Уточнения

Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.



