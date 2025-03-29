Масло поменяли, а фильтр лопнул — в чём причина и как этого избежать

Замена масла и фильтра — стандартная процедура, которую часто выполняют даже самостоятельно. Но нередко после замены фильтр раздувает или он вовсе лопается. Журналисты обратились к владельцу автосервиса, чтобы выяснить, в чём причина и как избежать дорогостоящих последствий.
Современные двигатели оснащаются полнопоточными масляными фильтрами. Через них проходит весь объём масла, и именно они отвечают за задержку мельчайших загрязняющих частиц. Это гораздо эффективнее старых неполно-поточных систем.
Такие фильтры содержат специальный перепускной клапан: если давление в системе резко возрастает, он открывается, пропуская неочищенное масло, чтобы не допустить "масляного голодания" двигателя. Но даже при этой защите фильтр может не выдержать.
По словам владельца автосервиса, многие проблемы начинаются ещё на этапе выбора масла. Например, если весной в двигатель заливают слишком густое летнее масло, оно не успевает прогреться и разжижиться в первые секунды запуска. Это создаёт скачок давления, из-за чего фильтр может деформироваться или даже лопнуть.
Некачественные фильтры, купленные "по акции" или от неизвестных брендов, — ещё один риск. Они засоряются быстрее и могут неправильно работать при изменениях давления. А если перепускной клапан перестаёт выполнять свою функцию, двигатель недополучает масло. Это может привести к перегреву, износу и даже капитальному ремонту.
Казалось бы, фильтр — мелочь. Но он работает под высоким давлением и в экстремальных условиях. И если к выбору подойти легкомысленно, последствия могут обойтись в десятки тысяч рублей.
Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.
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