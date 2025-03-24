Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глядите кошке в глаза? Вот почему лучше так не делать
Ждуны в подвалах и дроны на оптоволокне: с чем сталкиваются связисты Ахмата в Судже
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь

ТОП-5 мотоциклов, от которых быстро отказывались владельцы в СССР

2:00
Авто

Не все советские мотоциклы стали любимцами народа.

Вятка ВП-150, Molėtų technikos muziejus
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вятка ВП-150, Molėtų technikos muziejus

Некоторые модели, несмотря на ожидания, быстро разочаровывали владельцев — из-за низкой надёжности, плохой управляемости или проблем с обслуживанием. Вот пять таких мотоциклов, от которых в СССР часто стремились избавиться как можно быстрее.

1. ИЖ-56

Хотя модель была довольно популярной в своё время, у неё было немало технических недоработок.

Постоянные проблемы с коробкой передач, сложный запуск и быстрое изнашивание двигателя заставляли многих владельцев искать более надёжный вариант.

2. Минск М-103

На бумаге — лёгкий и экономичный мотоцикл, на деле — слабый двигатель, вибрации и "капризы" в морозы.

Многие новички быстро понимали, что эксплуатация требует постоянного внимания и переходили на более проверенные модели.

3. Тула Т-200

Этот мотороллер пытался совместить комфорт и проходимость, но в итоге не оправдал ожиданий.

Шумный, с нестабильной подвеской и сложным обслуживанием — нередко оставался в сарае без дела.

4. Вятка ВП-150

Советский аналог "Веспы" выглядел стильно, но в реальности быстро надоедал из-за медлительности, капризного мотора и неудобства при ремонте. Особенно в условиях деревни или сельской местности.

5. Урал М-66 (в ранних версиях)

Мотоцикл с коляской, который выглядел внушительно, но ранние модификации отличались множеством "детских болезней" — от проблем с сцеплением до слабой электрики. Многие владельцы спустя сезон-другой стремились продать его.

Эти мотоциклы, несмотря на свою историю, не смогли завоевать популярность среди советских мотолюбителей и быстро уступали место более надёжным и удобным моделям.

Сдали в металл вятку ВП-150
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья
Зарубежное кино
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Вызов ВКС РФ. Что будет, если армия Украины получит шведские летающие радары Дмитрий Плотников
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь
Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Без штрафов — без налога? Водителям предложили неожиданный бонус
США предложат Турции сделку: F-35 в обмен на отказ от С-400
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.