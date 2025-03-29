Включённый двигатель и пистолет в баке — комбинация, от которой седеют заправщики

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Многие водители до сих пор считают, что запрет на заправку автомобиля с включённым двигателем — это устаревшая формальность. Но по факту — это строгое правило, за которым стоит реальная угроза.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Это не рекомендация — это закон

Согласно статье 34 Федерального закона «О пожарной безопасности», водитель обязан соблюдать требования безопасности на заправках. А пункт 451 прямо запрещает заправку с работающим мотором. Закон действует по всей России — без исключений.

Современные АЗС — это не зона комфорта

Даже новые автозаправки, где всё выглядит чисто, продумано и безопасно, по сути остаются объектами повышенной опасности. Там действуют чёткие регламенты, и нарушение любого из них может обернуться трагедией.

Маленькая ошибка — большие последствия

Владелец одной из АЗС рассказал журналистам, что даже одна неосторожность — вроде забытого ключа в зажигании — может привести к взрыву. И тогда страдать будут не только нарушитель, но и другие водители, которые в этот момент просто оказались рядом.

Отказ в заправке — законное право сотрудников

Если мотор не выключен, персонал вправе отказать в обслуживании. И никакие претензии к сотрудникам предъявить нельзя — они действуют строго по закону. Чтобы избежать конфликта, достаточно обратить внимание на таблички с напоминаниями, которые размещены почти на каждой колонке.

Опасность не ушла — она просто стала незаметной

Автоматизация на АЗС и современные технологии не отменили базовых рисков. Искра, перегрев, статическое электричество — всё это может сыграть роковую роль, если игнорировать правила. А самое элементарное из них — выключить двигатель перед заправкой.