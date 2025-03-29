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Машина в порядке, а деньги уже у кассы — как вас обманывают на СТО

1:36
Авто

Автовладельцы всё чаще сталкиваются с навязчивыми предложениями на СТО. Под предлогом срочности автослесари могут уговаривать на ремонт, который машине не требуется. И если не разобраться в ситуации, можно отдать деньги просто так.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Регламент ТО — не повод "накрутить" чек

В любом автосервисе есть список стандартных операций, которые выполняются в рамках технического обслуживания. Всё, что выходит за рамки этого перечня, должно быть согласовано с клиентом. И чаще всего это согласование действительно происходит.

Но бывает иначе: звонки с "срочной" заменой

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, иногда схема другая: клиенту звонят и сообщают, что якобы срочно нужно менять деталь. Хотя на деле она может быть в рабочем состоянии. Здесь важно понимать: вы имеете полное право отказаться от лишних услуг, если они вызывают сомнения.

Даже знакомые в сервисе — не гарантия честности

"Даже свои люди, поскольку они на этом зарабатывают деньги, предлагают услуги, по большому счету не очень нужные", — говорит Моржаретто.

Это значит, что даже проверенные специалисты могут подталкивать к лишним тратам.

Будьте начеку: речь всегда о ваших деньгах

Любая рекомендация в автосервисе — это потенциальные расходы. Именно поэтому стоит соглашаться только на те услуги, в необходимости которых вы уверены. А если сомневаетесь — лучше посоветоваться с независимым специалистом или даже отказаться.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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