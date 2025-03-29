Машина блестит, но скоро заржавеет — весенний враг уже на пороге

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Весна — сезон, когда автомобилисты расслабляются. Но именно в этот период кузов машины находится под ударом. Остатки реагентов, соли и грязи продолжают разрушать лакокрасочное покрытие, и если вовремя не принять меры, металл начнёт портиться буквально на глазах.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ржавчина на автомобиле

Первое дело после зимы — мойка с уклоном на скрытые зоны

Накопившаяся зимняя "химия" особенно опасна в самых труднодоступных местах: в арках, на порогах и под днищем. Поэтому обычной мойкой дело не ограничивается — нужно тщательно вычищать всё, что могло затаиться в укромных уголках.

Защита не просто для блеска

После мойки кузов необходимо покрыть защитным составом — воском или керамикой. Эти средства не только придают автомобилю блеск, но и формируют барьер от влаги, ультрафиолета и реагентов. При этом дальнейший уход становится проще.

Полировка до керамики — необязательна, но очень желательна

Перед нанесением керамического покрытия поверхность должна быть без изъянов. Если на ней есть мелкие царапины, их лучше устранить полировкой — это восстановит гладкость и продлит срок службы покрытия.

Антикор под контролем — иначе ржавчина начнёт изнутри

Днище и скрытые полости автомобиля — ещё одно уязвимое место. Если антикоррозийная обработка повреждена, её нужно обновить. Иначе коррозия начнёт распространяться изнутри, оставаясь незаметной до последнего момента.

Сколы и царапины — не пустяк, а срочная проблема

Новые повреждения на кузове нужно устранять сразу. В микротрещины проникают реагенты, и процесс ржавления начинается молниеносно.

Хром — капризный, но красивый: требует плёнки

Хромированные детали особенно чувствительны к коррозии. Если на них пошла ржавчина, восстановить заводской блеск уже не получится. Спасёт только упреждающая защита — прозрачная плёнка сохраняет внешний вид и продлевает жизнь хрома.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».

