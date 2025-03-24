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ТОП-5 грузовиков для современной российской деревни

1:49
Авто

Российская деревня предъявляет к технике особые требования: надёжность, простота ремонта, доступность запчастей и хорошая проходимость.

GAZ-3307 trash side loader - cars in Belarus (11071299235)
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
GAZ-3307 trash side loader - cars in Belarus (11071299235)

Эти грузовики зарекомендовали себя как лучшие помощники в сельском хозяйстве и повседневной жизни на селе.

1. ГАЗон Next

Современный универсальный грузовик с высокой проходимостью и экономичным двигателем. Часто используется как самосвал, бортовая платформа или фургон.

Отличается комфортной кабиной и надёжной конструкцией.

2. КАМАЗ-4308

Среднетоннажный грузовик, ставший популярным за счёт выносливости и простоты обслуживания. Идеален для перевозки сельхозпродукции, стройматериалов и любых хозяйственных грузов.

3. ЗИЛ-433360 (или его модификации)

Хоть завод уже не работает, в деревнях таких машин всё ещё много. Их ценят за крепкую раму, простую механику и дешевизну обслуживания.

Отличный вариант для тяжёлых работ.

4. Урал Next

Мощный полноприводный грузовик, отлично работающий в сложных погодных условиях и по бездорожью. Используется в лесных хозяйствах и на фермах, где нужна высокая проходимость.

5. ГАЗ-3309

Классика среди небольших грузовиков. Легко ремонтируется в полевых условиях, экономичен, отлично подходит для сельских дорог и небольших хозяйств.

Часто используется как молоковоз, хлебовоз или бортовой грузовик.

Эти грузовики, несмотря на свой возраст, до сих пор можно встретить в некоторых деревнях, где они продолжают выполнять свою работу.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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