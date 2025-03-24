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Как избежать проблем с ГИБДД: всё о вписании в полис ОСАГО

1:55
Авто

Управление автомобилем без соответствующего вписания в полис ОСАГО является нарушением российского законодательства. Согласно части 1 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Этот штраф налагается на водителя, управляющего транспортным средством без необходимого допуска в страховке, независимо от присутствия владельца автомобиля в салоне.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Виды полисов ОСАГО:

  • Ограниченный полис: Включает список конкретных водителей, допущенных к управлению данным автомобилем.

  • Неограниченный полис: Позволяет управлять автомобилем любому водителю без необходимости вписывания его имени в полис.

Последствия при ДТП:

  • Если водитель не вписан в полис и является виновником ДТП: Страховая компания возместит ущерб пострадавшей стороне, но затем предъявит регрессное требование к виновнику на сумму выплаченного возмещения.

  • Если водитель не вписан в полис и не виноват в ДТП: Пострадавшая сторона получит компенсацию от страховой компании виновника.

Рекомендации:

  • Оформление неограниченного полиса: Если автомобилем пользуется несколько человек, целесообразно оформить неограниченный полис ОСАГО, что позволит избежать штрафов и проблем при страховых случаях.

  • Внесение водителя в ограниченный полис: При необходимости передачи управления другому лицу следует заранее внести его в полис ОСАГО.

Таким образом, управление автомобилем без соответствующего вписания в полис ОСАГО влечёт за собой административную ответственность и может привести к финансовым потерям в случае ДТП. Рекомендуется соблюдать требования законодательства и своевременно вносить изменения в страховой полис.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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