ТОП-5 грузовиков для деревни в СССР

Советская деревня не могла обойтись без надёжных и простых в обслуживании грузовиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Delta 51, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ural 375 truck

Они перевозили сено, дрова, стройматериалы, скот, зерно и всё, что нужно было в хозяйстве. Эти машины ценились за проходимость, выносливость и возможность ремонта "на коленке". Вот ТОП-5 таких грузовых авто из СССР.

1. ГАЗ-53

Один из самых распространённых деревенских грузовиков. Лёгкий, манёвренный, с простой конструкцией.

Использовался повсеместно — от колхозов до частных хозяйств. Отличался высокой ремонтопригодностью.

2. ЗИЛ-130

Настоящий рабочий тяжеловес. Прочный, мощный, легко справлялся с самыми тяжёлыми грузами.

Часто использовался как самосвал или в виде сельхознадстроек (зерновоз, молоковоз, фургон).

3. ГАЗ-66

Идеален для бездорожья. Его высокая проходимость и полноприводная система делали его незаменимым в отдалённых и труднопроходимых сельских районах.

4. Урал-375

Мощный вездеход, способный перевозить тяжёлые грузы в самых суровых условиях. В деревне часто применялся в лесозаготовке и строительстве.

5. ММЗ-555 (самосвал на базе МАЗ-500)

Хотя больше ассоциируется с промышленностью, в деревнях такие машины встречались при строительстве крупных объектов и перевозке сыпучих грузов.

Эти грузовики, несмотря на свой возраст, до сих пор можно встретить в некоторых деревнях, где они продолжают выполнять свою работу.