ТОП-5 грузовиков для деревни в СССР

Советская деревня не могла обойтись без надёжных и простых в обслуживании грузовиков.
Они перевозили сено, дрова, стройматериалы, скот, зерно и всё, что нужно было в хозяйстве. Эти машины ценились за проходимость, выносливость и возможность ремонта "на коленке". Вот ТОП-5 таких грузовых авто из СССР.
1. ГАЗ-53
Один из самых распространённых деревенских грузовиков. Лёгкий, манёвренный, с простой конструкцией.
Использовался повсеместно — от колхозов до частных хозяйств. Отличался высокой ремонтопригодностью.
2. ЗИЛ-130
Настоящий рабочий тяжеловес. Прочный, мощный, легко справлялся с самыми тяжёлыми грузами.
Часто использовался как самосвал или в виде сельхознадстроек (зерновоз, молоковоз, фургон).
3. ГАЗ-66
Идеален для бездорожья. Его высокая проходимость и полноприводная система делали его незаменимым в отдалённых и труднопроходимых сельских районах.
4. Урал-375
Мощный вездеход, способный перевозить тяжёлые грузы в самых суровых условиях. В деревне часто применялся в лесозаготовке и строительстве.
5. ММЗ-555 (самосвал на базе МАЗ-500)
Хотя больше ассоциируется с промышленностью, в деревнях такие машины встречались при строительстве крупных объектов и перевозке сыпучих грузов.
Эти грузовики, несмотря на свой возраст, до сих пор можно встретить в некоторых деревнях, где они продолжают выполнять свою работу.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.