Осторожно, еда: эти продукты могут выдать вас как пьяного за рулём

Запах алкоголя изо рта может появиться даже у трезвого водителя после употребления определённых продуктов. Это связано с наличием в них этанола или веществ, способствующих развитию бактерий, выделяющих соединения с характерным запахом.
Квас. Содержит от 0,6% до 2,6% этанола, что может привести к появлению запаха спиртного.
Кисломолочные продукты. Кефир и другие продукты брожения содержат небольшое количество алкоголя, что может вызвать запах алкоголя изо рта.
Чеснок и лук. Употребление этих продуктов может привести к стойкому запаху, напоминающему перегар.
Разносолы. Солёные огурцы, помидоры и другие маринады могут оставить запах, схожий с алкогольным.
Избегайте употребления перечисленных продуктов перед поездкой. Это поможет предотвратить подозрения со стороны сотрудников ГИБДД.
Соблюдайте гигиену полости рта. Регулярная чистка зубов и использование ополаскивателей снижают риск появления неприятного запаха.
Таким образом, даже трезвый водитель может столкнуться с подозрениями в употреблении алкоголя из-за определённых продуктов. Осознание этого факта и соблюдение простых рекомендаций помогут избежать неприятных ситуаций на дороге.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.