Осторожно, еда: эти продукты могут выдать вас как пьяного за рулём

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Запах алкоголя изо рта может появиться даже у трезвого водителя после употребления определённых продуктов. Это связано с наличием в них этанола или веществ, способствующих развитию бактерий, выделяющих соединения с характерным запахом.​

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДПС

Продукты, вызывающие запах алкоголя:

Квас. Содержит от 0,6% до 2,6% этанола, что может привести к появлению запаха спиртного. Кисломолочные продукты. Кефир и другие продукты брожения содержат небольшое количество алкоголя, что может вызвать запах алкоголя изо рта. Чеснок и лук. Употребление этих продуктов может привести к стойкому запаху, напоминающему перегар. Разносолы. Солёные огурцы, помидоры и другие маринады могут оставить запах, схожий с алкогольным.

Рекомендации для водителей:

Избегайте употребления перечисленных продуктов перед поездкой. Это поможет предотвратить подозрения со стороны сотрудников ГИБДД.

Соблюдайте гигиену полости рта. Регулярная чистка зубов и использование ополаскивателей снижают риск появления неприятного запаха.​

Таким образом, даже трезвый водитель может столкнуться с подозрениями в употреблении алкоголя из-за определённых продуктов. Осознание этого факта и соблюдение простых рекомендаций помогут избежать неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

