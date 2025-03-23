Электромобиль дешевле смартфона? Dacia шокирует ценой новинки

Автомобильный рынок Европы вскоре может встряхнуть по-настоящему доступная новинка — Dacia объявила о разработке нового электрического городского авто, который должен стоить около 15 000 фунтов (или примерно 17 500 евро). Это на тысячи дешевле большинства конкурентов и делает новинку одной из самых бюджетных моделей на рынке электрокаров.
Эта модель станет логическим продолжением Dacia Spring — компактного и уже популярного электромобиля, сделанного с акцентом на экономичность и простоту. Но в отличие от своего предшественника, новая машина будет не китайской сборки, а европейской.
Dacia Spring производился в Китае, что позволяло снизить цену, но имело и свои минусы — в том числе логистические задержки, пошлины и зависимость от внешних поставок. Новый электромобиль решает все эти проблемы: производство будет налажено в Европе, что не только ускорит доставку и сборку, но и упростит обслуживание.
Такой подход также позволяет компании обойти импортные пошлины и налоговые барьеры — именно это, по словам представителей Dacia, стало одним из факторов, благодаря которым цена новинки остаётся столь привлекательной.
Генеральный директор Renault Group Лука де Мео подчеркнул, что новая модель — это не просто бюджетная альтернатива. Это электромобиль, разработанный с нуля, с учётом актуальных потребностей европейского потребителя. Он отметил, что процесс разработки занял всего 16 месяцев — рекордно короткий срок даже для таких гигантов, как Renault и Dacia.
Автомобиль будет построен на платформе Ampr Small, которая уже доказала свою эффективность в других моделях. Эта платформа предлагает лёгкость, надёжность и совместимость с электродвигателями нового поколения. Ожидается, что новая модель станет не просто дешёвой, а действительно качественной альтернативой.
Новинка рассчитана, прежде всего, на городского жителя. Компактные габариты, минимальный углеродный след, низкие расходы на обслуживание — всё это делает машину отличным выбором для ежедневных поездок по мегаполисам. Авто будет отличаться не только ценой, но и оптимизированным дизайном, современным интерьером и, возможно, рядом базовых опций, которые раньше считались премиальными.
Компания рассчитывает, что новая модель привлечёт внимание широкой аудитории — от молодых водителей до пенсионеров, от городских служб до корпоративных автопарков.
Пока официальное название модели держится в секрете, но её появление на дорогах Европы ожидается уже в 2025 году. Учитывая стремительно растущий спрос на недорогие электромобили, новый Dacia имеет все шансы стать хитом и задать новую планку доступности на рынке.
Для тех, кто мечтает о "зелёном" автомобиле, но не готов отдавать десятки тысяч евро — это может стать переломным моментом.
Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.