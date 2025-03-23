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Электромобиль дешевле смартфона? Dacia шокирует ценой новинки

3:17
Авто

Автомобильный рынок Европы вскоре может встряхнуть по-настоящему доступная новинка — Dacia объявила о разработке нового электрического городского авто, который должен стоить около 15 000 фунтов (или примерно 17 500 евро). Это на тысячи дешевле большинства конкурентов и делает новинку одной из самых бюджетных моделей на рынке электрокаров.

Dacia Electric
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dacia Electric

Эта модель станет логическим продолжением Dacia Spring — компактного и уже популярного электромобиля, сделанного с акцентом на экономичность и простоту. Но в отличие от своего предшественника, новая машина будет не китайской сборки, а европейской.

От китайской сборки — к европейским конвейерам

Dacia Spring производился в Китае, что позволяло снизить цену, но имело и свои минусы — в том числе логистические задержки, пошлины и зависимость от внешних поставок. Новый электромобиль решает все эти проблемы: производство будет налажено в Европе, что не только ускорит доставку и сборку, но и упростит обслуживание.

Такой подход также позволяет компании обойти импортные пошлины и налоговые барьеры — именно это, по словам представителей Dacia, стало одним из факторов, благодаря которым цена новинки остаётся столь привлекательной.

Разработка за рекордные сроки

Генеральный директор Renault Group Лука де Мео подчеркнул, что новая модель — это не просто бюджетная альтернатива. Это электромобиль, разработанный с нуля, с учётом актуальных потребностей европейского потребителя. Он отметил, что процесс разработки занял всего 16 месяцев — рекордно короткий срок даже для таких гигантов, как Renault и Dacia.

Автомобиль будет построен на платформе Ampr Small, которая уже доказала свою эффективность в других моделях. Эта платформа предлагает лёгкость, надёжность и совместимость с электродвигателями нового поколения. Ожидается, что новая модель станет не просто дешёвой, а действительно качественной альтернативой.

Ставка на город и экологичность

Новинка рассчитана, прежде всего, на городского жителя. Компактные габариты, минимальный углеродный след, низкие расходы на обслуживание — всё это делает машину отличным выбором для ежедневных поездок по мегаполисам. Авто будет отличаться не только ценой, но и оптимизированным дизайном, современным интерьером и, возможно, рядом базовых опций, которые раньше считались премиальными.

Компания рассчитывает, что новая модель привлечёт внимание широкой аудитории — от молодых водителей до пенсионеров, от городских служб до корпоративных автопарков.

Пока официальное название модели держится в секрете, но её появление на дорогах Европы ожидается уже в 2025 году. Учитывая стремительно растущий спрос на недорогие электромобили, новый Dacia имеет все шансы стать хитом и задать новую планку доступности на рынке.

Для тех, кто мечтает о "зелёном" автомобиле, но не готов отдавать десятки тысяч евро — это может стать переломным моментом.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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