Мал да удал: как Jimny стал настоящим монстром на 6 колёсах

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Suzuki Jimny давно считается культовым автомобилем среди любителей бездорожья. Компактный, манёвренный и надежный, он уверенно чувствует себя там, где многие другие внедорожники сдаются. Но для некоторых этого недостаточно. Один британский энтузиаст решил: а что, если добавить Jimny ещё одну ось?

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Suzuki Jimny

Так и начался проект, который превратил привычный трёхдверный внедорожник в нечто, больше напоминающее миниатюрный военный транспортер — шестиколёсный Jimny 6x4.

Идея, вдохновлённая интернетом

Проект стартовал не с инженерного расчета, а с картинки, увиденной в интернете. Одна иллюстрация с шестиколёсным Jimny так зацепила владельца, что он решил: "Хочу такой". Вдохновение переросло в реальное дело. Для начала была приобретена японская праворульная версия Jimny 2019 года. Именно она стала основой для будущего шестиколёсного вездехода.

Кто стоял за модификацией

Технической реализацией проекта занялась мастерская Mocho Fabrication из британского города Бродвей. Специалисты провели масштабные доработки: кузов был удлинён, задняя часть переработана, чтобы вместить дополнительную ось и комплект колёс. Все работы были выполнены с высочайшим вниманием к деталям, и финальный результат получился не просто эффектным, а действительно функциональным.

Кроме третьей оси, автомобиль получил множество внедорожных аксессуаров: силовые бамперы, расширители арок, специальные покрышки и даже защиту днища. Jimny стал выглядеть внушительно, но при этом не потерял своего фирменного шарма.

Что под капотом

Самое удивительное — несмотря на масштабные изменения конструкции, силовая установка осталась прежней. Под капотом работает стандартный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 л. с. Это добавляет проекту некой иронии: внешне — монстр, технически — всё тот же Jimny. Хотя, как намекает владелец, в будущем возможны и доработки двигателя, чтобы соответствовать возросшим возможностям.

Выставлен на аукцион

Весной 2025 года уникальный Jimny 6x4 был представлен на аукционе Historics Auctioneers. Организаторы ожидали, что финальная цена составит от 45 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Конкретная сумма продажи не раскрыта, но интерес к автомобилю оказался огромным. И это неудивительно — такие проекты попадаются крайне редко.

История шестиколёсного Jimny показывает, насколько безграничной может быть фантазия автолюбителей. Когда страсть к автомобилям сочетается с техническими возможностями и каплей безумия, рождаются уникальные проекты, способные вдохновить других. И пусть это не массовое решение, зато точно — один из самых ярких примеров кастомизации последних лет.

Уточнения

Suzuki Jimny — компактный внедорожник, выпускающийся Suzuki с 1970 года.

