ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые до сих пор на ходу в деревнях

Советские мотоциклы отличались простотой конструкции, ремонтопригодностью и крепкой "железной душой".
Именно поэтому во многих деревнях и сегодня можно встретить настоящих ветеранов дорог — мотоциклы, которым десятки лет, но они всё ещё исправно служат своим хозяевам. Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор на ходу в деревнях.
1. ИЖ Планета-5
Один из самых массовых и надёжных мотоциклов. Лёгкий в ремонте, простой в обслуживании, доступные запчасти.
До сих пор используется как для перевозки, так и для сельских нужд.
2. Урал М-67 с коляской
Настоящий сельский вездеход. Надёжная конструкция, мощный мотор, возможность перевозки груза и пассажиров.
Работает даже в тяжёлых погодных условиях — зимой заводится с "пинка".
3. Днепр МТ-11
Тяжёлый мотоцикл с коляской, популярный в деревнях с большим хозяйством. Высокая проходимость, простой ремонт, крепкий двигатель.
До сих пор используется как рабочая лошадка.
4. ИЖ Юпитер-5
Двухцилиндровый мотоцикл, удобный для дальних поездок и сельских дорог. Часто используется как альтернатива авто в небольших сёлах.
Устойчив к грязи, пыли и "гаражному" обслуживанию.
5. Минск ММВЗ-3.112
Лёгкий, манёвренный, экономичный мотоцикл. Отлично подходит для деревенской молодёжи, доставок, поездок на рыбалку и в лес.
Прост в ремонте и непривередлив к условиям.
Эти мотоциклы, несмотря на свой возраст, до сих пор пользуются популярностью в сельской местности благодаря своей надёжности, простоте обслуживания и доступности запчастей.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.