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ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые до сих пор на ходу в деревнях

1:56
Авто

Советские мотоциклы отличались простотой конструкции, ремонтопригодностью и крепкой "железной душой".

Izh Planeta-5 2
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Izh Planeta-5 2

Именно поэтому во многих деревнях и сегодня можно встретить настоящих ветеранов дорог — мотоциклы, которым десятки лет, но они всё ещё исправно служат своим хозяевам. Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор на ходу в деревнях.

1. ИЖ Планета-5

Один из самых массовых и надёжных мотоциклов. Лёгкий в ремонте, простой в обслуживании, доступные запчасти.

До сих пор используется как для перевозки, так и для сельских нужд.

2. Урал М-67 с коляской

Настоящий сельский вездеход. Надёжная конструкция, мощный мотор, возможность перевозки груза и пассажиров.

Работает даже в тяжёлых погодных условиях — зимой заводится с "пинка".

3. Днепр МТ-11

Тяжёлый мотоцикл с коляской, популярный в деревнях с большим хозяйством. Высокая проходимость, простой ремонт, крепкий двигатель.

До сих пор используется как рабочая лошадка.

4. ИЖ Юпитер-5

Двухцилиндровый мотоцикл, удобный для дальних поездок и сельских дорог. Часто используется как альтернатива авто в небольших сёлах.

Устойчив к грязи, пыли и "гаражному" обслуживанию.

5. Минск ММВЗ-3.112

Лёгкий, манёвренный, экономичный мотоцикл. Отлично подходит для деревенской молодёжи, доставок, поездок на рыбалку и в лес.

Прост в ремонте и непривередлив к условиям.

Эти мотоциклы, несмотря на свой возраст, до сих пор пользуются популярностью в сельской местности благодаря своей надёжности, простоте обслуживания и доступности запчастей.

Обзор ИЖ Планета 5 с Лепестковым Клапаном
Куратор Игорь Моржаретто
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