Сцепление не прощает ошибок — три действия, которые выводят его из строя

Механическая коробка передач — удовольствие для ценителей, но и головная боль, если не знать тонкостей её эксплуатации. Особенно уязвимое место — сцепление. Один неловкий жест ногой может обернуться дорогостоящим ремонтом, предупреждают автомеханики.
По словам опытного мастера, главная ошибка — держать ногу на педали сцепления даже тогда, когда вы не переключаете передачу. Кажется, что это не страшно, но даже лёгкое прикосновение создаёт давление и повышенный износ. А если нога буквально "висит" на педали в пробке или на светофоре — сцепление будет жить недолго.
Многие водители любят срываться с места — особенно на светофорах. Но если движение начинается с пробуксовкой, это создаёт дополнительную нагрузку на диск сцепления, а в случае с переднеприводными авто ещё и на шрусы. Такой стиль езды быстро доводит механизм до предела.
При торможении некоторые водители заранее выжимают сцепление, отключая двигатель от трансмиссии. В итоге машина замедляется только за счёт тормозов, а не двигателя. Это не только перегружает тормозную систему, но и ускоряет износ сцепления. Правильнее использовать торможение двигателем — особенно при спусках и движении в потоке.
Экономия на ремонте начинается с педали. Достаточно пересмотреть несколько привычек — и сцепление спокойно прослужит десятки тысяч километров. И неважно, новичок вы или давно за рулём — ошибка может стоить дорого каждому.
Сцепле́ние — элемент трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить).
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