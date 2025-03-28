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Знак без столба — почему его можно игнорировать, но не без последствий

2:15
Авто

С каждым годом число машин растёт, а пробки на выездах из города становятся всё длиннее. Неудивительно, что водители всё чаще ищут обходные пути и сворачивают в частные сектора. Только вот местным жителям такой поток "гостей" не по душе — на въездах появляются самодельные шлагбаумы и запрещающие знаки. Но можно ли их игнорировать без последствий?

автомобильный знак кирпич
Фото: Wikipedia by Patian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
автомобильный знак кирпич

Что говорит закон

Инспектор ГАИ в интервью порталу naavtotrasse.ru разъяснил: дорожные знаки в России устанавливаются строго по ГОСТу — на специальных столбах и только уполномоченными службами. Так что если "кирпич" висит на дереве, заборе или вообще прикручен к гаражу — он не имеет юридической силы. Проезд мимо такого знака не считается нарушением, и штраф за него не выпишут.

Но бывает и по-другому

Если знак установлен официально, по всем правилам, то проезд под него может закончиться штрафом. Если просто ограничено движение — наказывается проезд на 500 рублей. Но если знак установлен перед въездом на одностороннюю дорогу и водитель выезжает на "встречку", тогда штраф уже 5000 рублей или лишение прав до полугода. При повторном нарушении — лишение на целый год.

Навигатор в помощь

Определить, официальный ли знак и где заканчиваются законные дороги, может помочь навигационное приложение — оно показывает направления движения и перекрытые проезды. Но даже если знак неофициальный, расслабляться не стоит.

Народная защита — вне закона, но работает

Местные жители, которым мешает поток машин, нередко прибегают к "альтернативным" методам. На дорогах появляются гвозди, острые предметы и прочие сюрпризы, способные проколоть шины. Да, это незаконно, но кому от этого легче, если поездка закончится эвакуатором?

Если хочется объехать пробку — подумайте дважды. Въезд в частный сектор может обернуться конфликтом или повреждением машины. Лучше заранее продумать маршрут и выбирать менее загруженное время для поездки — утренние или вечерние часы пик точно не подойдут.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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