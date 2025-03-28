Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто

Снижаться ли цены на новые автомобили — зависит вовсе не только от рубля. Вопрос гораздо шире, и сейчас автодилеры оказались в непростом положении. Главные факторы — переполненные склады, низкий спрос и возможное повышение утилизационного сбора.
По словам руководителя отдела развития продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максима Давиденко, сегодня многое решает складская ситуация у дилеров и дистрибьюторов. Если машины "залежались" — цены на них могут начать плавно ползти вниз. И это уже происходит, особенно с автомобилями прошлых лет выпуска.
Кратковременное укрепление рубля не даёт видимого эффекта на стоимость машин, уже находящихся на складах. Но если укрепление будет устойчивым — можно ждать ценовой коррекции. Особенно это может быть заметно на фоне повышения утилизационного сбора, которое сильно ударит по машинам, ввезённым по параллельному импорту.
Цены выросли, кредиты стали дороже, а значит — покупателей меньше. Чтобы не терять объёмы, автодилеры всё активнее используют акции, скидки и прочие маркетинговые трюки. Это не всегда приводит к снижению официальных цен, но фактически машины можно взять дешевле.
По мнению Давиденко, ключевыми факторами сейчас остаются не столько курс рубля, сколько:
Объёмы складов у дилеров.
Уровень утилизационного сбора.
Кредитная политика и ключевая ставка ЦБ.
В итоге снижение цен возможно, но только при сочетании всех этих условий. Надеяться только на курс валюты — наивно.
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