Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Снижаться ли цены на новые автомобили — зависит вовсе не только от рубля. Вопрос гораздо шире, и сейчас автодилеры оказались в непростом положении. Главные факторы — переполненные склады, низкий спрос и возможное повышение утилизационного сбора.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Склады полны — цены снижаются

По словам руководителя отдела развития продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максима Давиденко, сегодня многое решает складская ситуация у дилеров и дистрибьюторов. Если машины "залежались" — цены на них могут начать плавно ползти вниз. И это уже происходит, особенно с автомобилями прошлых лет выпуска.

Курс рубля влияет, но не напрямую

Кратковременное укрепление рубля не даёт видимого эффекта на стоимость машин, уже находящихся на складах. Но если укрепление будет устойчивым — можно ждать ценовой коррекции. Особенно это может быть заметно на фоне повышения утилизационного сбора, которое сильно ударит по машинам, ввезённым по параллельному импорту.

Покупателей стало меньше — продавцы включают маркетинг

Цены выросли, кредиты стали дороже, а значит — покупателей меньше. Чтобы не терять объёмы, автодилеры всё активнее используют акции, скидки и прочие маркетинговые трюки. Это не всегда приводит к снижению официальных цен, но фактически машины можно взять дешевле.

Что влияет больше всего

По мнению Давиденко, ключевыми факторами сейчас остаются не столько курс рубля, сколько:

Объёмы складов у дилеров.

Уровень утилизационного сбора.

Кредитная политика и ключевая ставка ЦБ.

В итоге снижение цен возможно, но только при сочетании всех этих условий. Надеяться только на курс валюты — наивно.