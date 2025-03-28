Ржавчина подкрадывается незаметно: как спасти кузов Lada

Даже с завода кузов Lada выходит с защитой, но это вовсе не значит, что он не боится ржавчины. В "АвтоВАЗе" открыто заявляют: чтобы избежать проблем с коррозией, антикор лучше делать ежегодно — особенно в суровых климатических условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Largus in Tomsk 02

Совет от производителя: антикор каждый год

Официальное сообщество Lada во "ВКонтакте" призывает владельцев не надеяться только на заводскую защиту:

"Мы советуем ежегодно проводить антикоррозийную обработку кузова. Ведь на его состояние могут влиять многие агрессивные факторы, которые не подконтрольны ни производителю, ни владельцу (включая климатические особенности региона эксплуатации)", — рассказали представители "АвтоВАЗа".

Что есть на заводе

Все кузова Lada получают двустороннюю оцинковку ещё на сборочной линии. Особенно это касается элементов, ответственных за прочность конструкции — каркас, внешние панели, задние крылья и пороги. Такая обработка обеспечивает базовую защиту, но, как подчёркивает автоконцерн, этого недостаточно для длительной службы в реальных условиях.

А как с "Нивами"

Интересно, что в отношении моделей Niva Legend на "АвтоВАЗе" делают отдельную ремарку. В телеграм-канале "Поладим с LADA" сообщили, что кузова этих внедорожников не оцинковываются вообще. Вместо этого используется катафорезный грунт, антигравий на днище и антикор для скрытых полостей. Но даже с такими мерами Niva нуждается в ежегодной обработке — особенно если машина эксплуатируется вне асфальта или в регионах с влажным климатом.

Оцинковка — это хорошо, но если вы хотите, чтобы кузов автомобиля оставался целым и не покрывался рыжими пятнами, без ежегодного антикора не обойтись. И сам производитель это честно признаёт.

Уточнения

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.



