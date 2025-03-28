Этот груз может стоить вам прав — что нельзя везти в багажнике

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Легковой автомобиль — это не только средство передвижения, но и удобный способ перевезти что-то нужное. Но не всё так просто: за неправильную перевозку можно нарваться на серьёзные штрафы или даже уголовное дело.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain багажник

Какие грузы строго запрещены

Существуют категории веществ и предметов, перевозка которых на легковом авто запрещена полностью:

Сжатые и сжиженные газы, такие как пропан и бутан — разрешено не более четырёх баллонов по 40 литров.

Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон, керосин) — общий объём не должен превышать 240 литров, а одна тара — не более 60 литров.

Ядовитые вещества (пестициды, гербициды, инсектициды) запрещены полностью.

Оружие и боеприпасы — только охотничье или спортивное и только при наличии разрешения. Обязательное условие: оружие должно быть разряжено и упаковано в чехол.

Когда груз разрешён, но с условиями

Некоторые вещи можно перевозить, но с соблюдением строгих требований:

Сыпучие материалы (цемент, песок, щебень) — только в прочной упаковке.

Доски, трубы, рейки — закрепить надёжно на крыше или разместить внутри авто.

Крупная мебель или бытовая техника — должна быть промаркирована: днём — красно-белой лентой, ночью — светоотражателями.

Что важно помнить

Груз не должен:

Перекрывать номерной знак или фары.

Затруднять обзор или управление автомобилем.

Превышать допустимую нагрузку на авто.

Создавать опасность для других участников движения.

Особое внимание — к габаритам. Если груз выступает более чем на 1 метр за заднюю часть автомобиля или более чем на 40 см в ширину — он считается крупногабаритным. Перевозить такие грузы можно, но при открытом багажнике и выполнении всех требований безопасности.

Даже если вещь помещается в машину, это не значит, что её можно везти. Иногда лучше оформить доставку, чем потом объясняться с ГИБДД.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.



