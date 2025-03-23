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ТОП-5 самых капризных советских моторов

Авто

Советская техника славилась надёжностью, но были и исключения.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Некоторые двигатели запомнились водителям своей "непредсказуемостью" — часто перегревались, капризничали в мороз, требовали постоянного ухода и регулировки. Представляем ТОП-5 самых капризных моторов СССР, которые чаще всего становились головной болью для владельцев.

1. ЗМЗ-24 (от "Волги" ГАЗ-24)

Объём: 2.4 л, 95 л. с. Несмотря на популярность, мотор нередко страдал от перегрева и нестабильной работы карбюратора.

Чувствителен к качеству бензина, требовал частой настройки зажигания и клапанов.

2. МеМЗ-966 (от ЗАЗ-966/968)

Объём: 0.9 л, 30-40 л. с. Заднемоторный V4 с воздушным охлаждением. Очень чувствителен к перегреву, шумный, требовал частой замены свечей и регулировки.

В мороз запускалcя плохо — без подогрева завести зимой было сложно.

3. УМЗ-412 (от "Москвича-412" и ИЖ)

Объём: 1.5 л, 75 л. с. Надёжный, но капризный в плане электрики и системы питания.

Плохо работал на плохом бензине, склонен к перегреву. Часто "троил" при слабом обслуживании.

4. ЛуАЗ МеМЗ-969

Объём: 0.9 л, 40 л. с. Тот же двигатель, что ставился на ЗАЗы.

В условиях бездорожья перегревался, работал шумно, плохо справлялся с нагрузкой. В полевых условиях часто требовал "прикладывания рук".

5. Двигатель от мотоцикла ИЖ-Планета-3/Юпитер-3

Тип: двухтактный, 1- или 2-цилиндровый. Часто страдал от нестабильной работы карбюратора, чувствителен к качеству смеси.

Зажигание "сбивалось" от малейших вибраций. Масло "в любом случае" требовало особого внимания, иначе — закоксованный цилиндр.

Эти автомобили, несмотря на свои недостатки, оставили свой след в истории советского автопрома и до сих пор вызывают ностальгию у многих автолюбителей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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