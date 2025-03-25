Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты успешного роста: чем обработать помидоры в период налива плодов?
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии
Солнце, кактусы и каньоны: американский город, который не ударит по кошельку
Как Петербургский международный экономический форум повлиял на гостиничные тарифы — до 220 тыс. рублей за ночь
Дышите глубже: этот простой фильтр эффективнее дорогих аналогов
Утренний уход за собой без суеты: секреты быстрого преображения
Эвелина Блёданс претендует на роль Лары Крофт
Миссия: чистый лоток — почему не каждый наполнитель спасёт вашу квартиру от аромата джунглей

Парковка с подвохом: место есть, но уехать можно только на эвакуаторе

2:11
Авто

Есть на дорогах участки, которые словно созданы для ловушек: с виду — удобная парковка, а на деле — прямой путь к штрафу и эвакуатору. Особенно коварны карманы на обочине рядом со знаком 3.27 "Остановка запрещена", дополненным табличкой 8.24 "Работает эвакуатор". Можно ли здесь остановиться, если, по логике, машина никому не мешает?

Дом в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Аввакумов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дом в Москве

Карман есть — значит, можно? Не совсем

Многие водители уверены: раз есть разметка и машина не блокирует проезд, значит, никакого нарушения нет. Такой карман часто воспринимается как парковочная зона, даже если на нём висит запрещающий знак.

Но есть и другая точка зрения — что действие знака распространяется на весь правый край дороги, включая карман, и никакие линии на асфальте этот запрет не отменяют.

Что говорят правила

По ПДД, парковочное место обязательно должно быть обозначено знаком 6.4 "Место стоянки". В некоторых случаях — с дополнительными табличками 8.6.1-8.6.9, указывающими, как именно можно ставить машину. Разметка сама по себе не превращает участок в легальную стоянку, если нет соответствующих знаков.

Если в конкретном случае знак 6.4 отсутствует, то карман считается расширением проезжей части, а не отдельной зоной для остановки. И если рядом установлен знак 3.27, он распространяется на всю сторону дороги, включая карман.

Вывод: разметка — не индульгенция

Даже если кажется, что вы никому не мешаете — по закону это всё равно запрещённая зона. А наличие таблички 8.24 с эвакуатором делает риски ещё выше: машину могут увезти, не вдаваясь в подробности. Так что лучше проехать чуть дальше и найти место, где знак 6.4 говорит однозначно: "парковка разрешена".

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Туризм
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это? Аудио 
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами
Красота и стиль
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Последние материалы
Секреты успешного роста: чем обработать помидоры в период налива плодов?
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии
Солнце, кактусы и каньоны: американский город, который не ударит по кошельку
Как Петербургский международный экономический форум повлиял на гостиничные тарифы — до 220 тыс. рублей за ночь
Дышите глубже: этот простой фильтр эффективнее дорогих аналогов
Утренний уход за собой без суеты: секреты быстрого преображения
Эвелина Блёданс претендует на роль Лары Крофт
Миссия: чистый лоток — почему не каждый наполнитель спасёт вашу квартиру от аромата джунглей
Яйца в новом стиле: завтрак, который выглядит как арт-объект
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.