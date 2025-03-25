Парковка с подвохом: место есть, но уехать можно только на эвакуаторе

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Есть на дорогах участки, которые словно созданы для ловушек: с виду — удобная парковка, а на деле — прямой путь к штрафу и эвакуатору. Особенно коварны карманы на обочине рядом со знаком 3.27 "Остановка запрещена", дополненным табличкой 8.24 "Работает эвакуатор". Можно ли здесь остановиться, если, по логике, машина никому не мешает?

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Аввакумов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дом в Москве

Карман есть — значит, можно? Не совсем

Многие водители уверены: раз есть разметка и машина не блокирует проезд, значит, никакого нарушения нет. Такой карман часто воспринимается как парковочная зона, даже если на нём висит запрещающий знак.

Но есть и другая точка зрения — что действие знака распространяется на весь правый край дороги, включая карман, и никакие линии на асфальте этот запрет не отменяют.

Что говорят правила

По ПДД, парковочное место обязательно должно быть обозначено знаком 6.4 "Место стоянки". В некоторых случаях — с дополнительными табличками 8.6.1-8.6.9, указывающими, как именно можно ставить машину. Разметка сама по себе не превращает участок в легальную стоянку, если нет соответствующих знаков.

Если в конкретном случае знак 6.4 отсутствует, то карман считается расширением проезжей части, а не отдельной зоной для остановки. И если рядом установлен знак 3.27, он распространяется на всю сторону дороги, включая карман.

Вывод: разметка — не индульгенция

Даже если кажется, что вы никому не мешаете — по закону это всё равно запрещённая зона. А наличие таблички 8.24 с эвакуатором делает риски ещё выше: машину могут увезти, не вдаваясь в подробности. Так что лучше проехать чуть дальше и найти место, где знак 6.4 говорит однозначно: "парковка разрешена".

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

