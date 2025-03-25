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Проектировали в СССР, продавали в России: история машины с двойным гражданством

2:17
Авто

ВАЗ-2110 — одна из самых узнаваемых моделей АвтоВАЗа, но и одна из самых противоречивых. Её путь к серийному производству оказался таким долгим и тернистым, что машина попала на конвейер уже в другой стране и в совершенно ином времени.

Лада
Фото: commons.wikimedia.org by Karoly Lorentey from Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лада

Новая эпоха — новый автомобиль

Работу над "десяткой" начали в 1984 году, параллельно с запуском "Самары". Идея была амбициозной — создать принципиально новое третье поколение ВАЗов. Концепцию переднего привода решили сохранить, а вот внешность и интерьер планировали обновить радикально.

"Афалина" и другие прототипы

В 1987 году появился первый прототип с неофициальным названием "Афалина" — по тем временам машина выглядела свежо и даже по-западному. Вслед за ним показали прототипы 200 и 300. Последний стал основой для будущей серийной версии. ВАЗ рассчитывал повторить сотрудничество с Porsche, как это было с "восьмёркой", но затянувшийся кризис поставил крест на этих планах.

Красивый макет — серая реальность

Первую "десятку" показали широкой публике в 1988 году на ВДНХ. Тогда ещё верили, что она поступит в серию в начале 90-х. Но стране было не до легковых автомобилей: экономические проблемы откладывали производство снова и снова.

Компромисс за компромиссом

Из-за нехватки ресурсов пришлось отказаться от изначально запланированного двигателя. В серию пошёл 1.5-литровый мотор мощностью 72 л. с. Система впрыска от AC Rochester тоже не успела дозреть к запуску. Машина получилась максимально компромиссной: между тем, что хотели, и тем, что удалось сделать.

Финал ожиданий длиной в 13 лет

В итоге ВАЗ-2110 добралась до конвейера только в 1997 году — спустя 13 лет после старта проекта. К этому моменту модель уже сложно было назвать современной, но на фоне других отечественных автомобилей она выглядела вполне актуально.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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