Один знак подскажет, другой накажет: рассказываем, как не попасть в ловушку ПДД

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На первый взгляд, оба знака с синим фоном и цифрой внутри кажутся почти одинаковыми. Но в действительности — разница между ними не только в форме, но и в последствиях. Один — просто подсказка, другой — суровый предписатель. И перепутать их — значит нарваться на штраф, даже если скорость ниже, а не выше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Квадрат со скоростью: знак, который можно игнорировать (но осторожно)

Перед нами знак 6.2 — "Рекомендуемая скорость". Он квадратный и служит скорее советом, чем приказом. Его цель — подсказать, с какой скоростью лучше всего двигаться по конкретному участку дороги: с учётом поворотов, покрытия, видимости. Это информационный знак, и его несоблюдение не карается штрафами.

Можно ехать быстрее, можно — медленнее. Главное — не создавать помех другим участникам движения и не нарушать другие ограничения.

Круглый с цифрой: здесь уже без вариантов

А вот знак 4.6 — "Ограничение минимальной скорости" — совсем другое дело. Он круглый и относится к предписывающим. Его задача — не дать двигаться слишком медленно, если дорога рассчитана на активный поток или высокую пропускную способность.

Здесь всё строго: ехать медленнее нельзя. Превысить — можно, если общее ограничение позволяет. А вот плестись в правом ряду в два раза медленнее, чем указано, — уже нарушение.

Игнор — и штраф: что грозит за медлительность

Несоблюдение минимальной скорости — это административное правонарушение. В соответствии с частью 1 статьи 12.16 КоАП РФ, штраф — 500 или 750 рублей, а в некоторых случаях — предупреждение. Так что ехать "медленно, но верно" можно не везде и не всегда.

Как запомнить разницу

Квадратный знак = рекомендация. Хочешь — следуй, хочешь — нет.

Круглый знак = предписание. Едешь медленнее — нарушаешь.

И если вам кажется, что знак с цифрой на синем фоне можно игнорировать — сначала посмотрите на его форму. В этом случае именно форма определяет судьбу.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

