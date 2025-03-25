Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Не сладкое, а привычка: что на самом деле вызывает тягу к сахару
Не только вкус, но и польза: что скрывает в себе мясо трески — удивитесь
Этот змей может убить слона, но дело не только в яде
Классическое чёрное платье в новом прочтении: фасоны, которые будут в моде в 2025 году
Продолжают работать! Почему многие бренды из Италии, Бельгии и Швейцарии остались в России
Секрет уюта на даче — как патио меняет атмосферу за пару часов
Миллионы поклонниц в шоке: Роналду ответил о своём семейном статусе
Айза показала наглядно разницу в возрасте между ней и женихом

Один знак подскажет, другой накажет: рассказываем, как не попасть в ловушку ПДД

2:18
Авто

На первый взгляд, оба знака с синим фоном и цифрой внутри кажутся почти одинаковыми. Но в действительности — разница между ними не только в форме, но и в последствиях. Один — просто подсказка, другой — суровый предписатель. И перепутать их — значит нарваться на штраф, даже если скорость ниже, а не выше.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Квадрат со скоростью: знак, который можно игнорировать (но осторожно)

Перед нами знак 6.2 — "Рекомендуемая скорость". Он квадратный и служит скорее советом, чем приказом. Его цель — подсказать, с какой скоростью лучше всего двигаться по конкретному участку дороги: с учётом поворотов, покрытия, видимости. Это информационный знак, и его несоблюдение не карается штрафами.

Можно ехать быстрее, можно — медленнее. Главное — не создавать помех другим участникам движения и не нарушать другие ограничения.

Круглый с цифрой: здесь уже без вариантов

А вот знак 4.6 — "Ограничение минимальной скорости" — совсем другое дело. Он круглый и относится к предписывающим. Его задача — не дать двигаться слишком медленно, если дорога рассчитана на активный поток или высокую пропускную способность.

Здесь всё строго: ехать медленнее нельзя. Превысить — можно, если общее ограничение позволяет. А вот плестись в правом ряду в два раза медленнее, чем указано, — уже нарушение.

Игнор — и штраф: что грозит за медлительность

Несоблюдение минимальной скорости — это административное правонарушение. В соответствии с частью 1 статьи 12.16 КоАП РФ, штраф — 500 или 750 рублей, а в некоторых случаях — предупреждение. Так что ехать "медленно, но верно" можно не везде и не всегда.

Как запомнить разницу

  • Квадратный знак = рекомендация. Хочешь — следуй, хочешь — нет.

  • Круглый знак = предписание. Едешь медленнее — нарушаешь.

И если вам кажется, что знак с цифрой на синем фоне можно игнорировать — сначала посмотрите на его форму. В этом случае именно форма определяет судьбу.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Еда и рецепты
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом Аудио 
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Зарубежное кино
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
РФ и США начали переговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе? Любовь Степушова Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Айза показала наглядно разницу в возрасте между ней и женихом
Почки не шутят: что творят с организмом энергетики, батончики и спорт без границ
Агроном поделился рекомендациями по переносу рассады в открытый грунт
Америка теряет туристов: при чём тут Трамп и при чём тут… Гренландия
Один знак подскажет, другой накажет: рассказываем, как не попасть в ловушку ПДД
Луковицы стали в два раза крупнее — всё благодаря этой хитрой подкормке
Не стройматериалы! Что на самом деле поднимает цены на новостройки
Идеальные свадебные снимки: раскрываем секреты, как выглядеть на них потрясающе
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Он умер с ней в один день: что переживает собака после смерти хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.