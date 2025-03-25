Выдохнул — и попал: рассказываем, как не стать жертвой сломанного алкотестера

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Для сотрудника ГАИ проверка на алкоголь — рутинная процедура. А вот для водителя — стресс, особенно если он абсолютно трезв и не понимает, почему именно его остановили. Эта растерянность нередко приводит к фатальным ошибкам — человек сам себя подставляет, не нарушив ничего. Ниже — три ситуации, в которых лучше взять паузу, чем сделать лишний шаг.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние проверка на алкотестер

1. Мундштук уже вставлен? Откажитесь сразу — вас торопят не просто так

Инспектор подаёт прибор со словами: "Дуйте и езжайте". Всё кажется простым, но через секунду — положительный результат. В чём подвох? В использованной трубке, которую могли применить до вас. Перед продувкой нужно требовать вскрытие нового мундштука прямо при вас. И не забыть проверить, что на дисплее алкотестера — нули до начала процедуры. Любые другие значения — повод настаивать на полной перезагрузке устройства.

2. Подозрительный прибор без документов — красный флаг

Алкотестер должен быть не только внешне исправен, но и иметь документы: технический паспорт и свидетельство о поверке. Устройство обязано быть опломбировано, иначе его показания могут признать недействительными. Если прибор выглядит странно, работает с перебоями или не вызывает доверия, можно вежливо, но жёстко попросить документы. Нет бумаг — нет проверки. И инспектору проще отпустить вас, чем связываться с жалобой.

3. Отказ под давлением — автоматическое лишение прав

Фраза "Это ваше право", произнесённая инспектором, может казаться нейтральной. Но если вы ответите "Отказываюсь" — вы сами подписали себе приговор. Даже если трезвы. Отказ от первичного освидетельствования — ещё не катастрофа: вас отправят к врачу. А вот отказ от медицинской экспертизы трактуется как признание вины и ведёт к автоматическому лишению прав, без вариантов.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

