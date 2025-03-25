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Когда семейный — не значит скучный: выбрали самые динамичные кроссоверы нашего времени

4:02
Авто

Всего десять лет назад казалось невозможным, чтобы огромный SUV был не только проходимым, но и стремительным. Сегодня кроссоверы с виду всё так же массивны, но внутри прячут настоящих монстров — с разгоном до "сотни" за 3,5 секунды и мощностью под 700 лошадиных сил. Перед вами — семёрка самых мощных серийных SUV, которые стирают границы между спорткарами и внедорожниками.

Автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобиль

1. Audi Q7 V12: дизельный монстр с интеллектом

Под капотом этого зверя — турбодизель V12 на 500 л. с. и крутящий момент в 1000 Нм. Коробка "Типтроник" адаптирована под спортивный стиль, а полный привод распределяет тягу как надо: 40/60. Салон обит кожей Verano, есть панорамная крыша, 4-зонный климат, бесключевой доступ и LED-огни. Керамические тормоза, системы контроля "мертвых зон" и полосы — всё в базе. Это не просто семейный кроссовер — это дизельный гусар.

2. BMW X5 M60i: баварская ракета в шкуре SUV

Сердце BMW X5 M60i — V8 4.4 Twin-Turbo на 523 л. с. Разгон — всего 3,6 секунды до 100 км/ч. Инженеры из подразделения M доработали подвеску, поставили тормоза M Sport, усилили трансмиссию. Всё в лучших традициях баварцев: мощь, точность, драйв.

3. Lamborghini Urus: итальянская ярость в кузове SUV

Когда дизайнеры Ламбо берутся за кроссовер — получается Urus: 650 л. с., 3,6 секунды до "сотни" и совершенно бешеный вид. 23-дюймовые диски, карбоновые вставки, агрессивный выхлоп и интерьер, достойный суперкара. Этот автомобиль создан, чтобы быть на виду — и впереди.

4. Mercedes-Benz ML63 AMG: спокойствие богатого зверя

Под капотом — 5,5-литровый V8 Biturbo от AMG, способный впечатлить даже на фоне современных решений. Платформа 4Matic, "умная" коробка Speedshift Plus, 6 подушек и система Pre Safe — всё это делает ML63 не просто мощным, но и умным. А снаружи и внутри — немецкая строгость и кожа Artico.

5. Range Rover Sport SV: король асфальта и бездорожья

626 "лошадей" под капотом, инновационная подвеска 6D Dynamics и керамические тормоза Brembo — новый SV не просто роскошен, он быстрый. 3,6 секунды до 100 км/ч — и это у машины с весом, как у танка. Он может быть галантным, но на трассе — абсолютный хищник.

6. Porsche Cayenne Turbo: когда слово "Turbo" значит всё

Может, 4,8-литровый V8 Cayenne не самый мощный в списке, но его управляемость, 8-диапазонная АКПП и активная пневмоподвеска делают его гоночной машиной в теле SUV. Салон с Bose, подогревами, премиальной отделкой — и всё это работает на водителя. Легендарный баланс Porsche — теперь с полным приводом и багажником.

7. Dodge Durango SRT Hellcat: если спорткар был бы танком

Американский зверь Durango SRT Hellcat Hammerhead — это 710 л. с., карбоновые диски и разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды. Это уже почти территория суперкаров, но в формате семейного авто с третьим рядом сидений. Пугающе мощный и бескомпромиссный — идеален для тех, кто хочет ездить быстро и громко.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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