Мелочи, которые выдадут вас с головой: что не понравится даже вежливому ГАИшнику

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Когда патруль ГАИ тормозит вас на трассе, хочется лишь одного — чтобы проверка прошла быстро и без лишних вопросов. Но бывает и наоборот: взгляд инспектора цепляется за, казалось бы, безобидную деталь — и вот вы уже дуете в трубку, открываете багажник или ждёте понятых. Что же может вызвать такую реакцию? Всё - от висящих игрушек до слишком ароматного воздуха. Ниже — предметы, которые могут испортить вам поездку.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

1. Грязные документы: как одна мятая бумажка может вызвать подозрения

Старое, заляпанное удостоверение и поцарапанный полис ОСАГО — как сигнальная ракета для инспектора: "водитель неопрятный — проверим всё". У некоторых сотрудников ДПС педантичность в крови, и если документы вызывают отвращение, проверка может стать особенно въедливой. Лучше не провоцировать — держите бумаги в чистоте и под рукой.

2. Реклама на авто: крикливая наклейка — билет на профилактическую беседу

Любая реклама на кузове или стекле должна соответствовать требованиям закона: не мешать обзору и не отвлекать других водителей. Но инспектору не обязательно разбираться в тонкостях ФЗ "О рекламе" — если он решит, что наклейка мешает видимости, вы рискуете получить требование её тут же удалить. В лучших традициях "прямо здесь и сейчас".

3. Игрушки, талисманы и другие "трогательные мелочи", которые заводят инспектора

Мини-боксёры на зеркале, диско-собачка на панели или бейсбольная бита под стеклом — всё это инспектор может воспринять не как проявление вашей индивидуальности, а как символ агрессии. А по ПДД любой предмет в салоне — это груз, который не должен мешать обзору. Хочет — пожурит. Не в настроении — штраф 500 рублей.

4. Стикеры с характером: не тот юмор — не та реакция

Наклейки на авто рассказывают о вас больше, чем хотелось бы. Особенно если они намекают на отношение к закону, ДПС или политике. Инспектор может воспринять их как вызов — и даже если нарушения нет, беседа точно не будет короткой. Лучше оставить сарказм на футболке, а не на стекле.

5. Ароматизаторы: когда "ванильный лес" становится поводом для проверки

Сильные запахи в салоне — подозрительны. Особенно если инспектор решит, что вы "перебиваете" перегар. Запахи могут не понравиться лично — а могут стать формальным поводом для теста на трезвость. А там уж как повезёт.

6. Камера в лицо: регистратор, который работает против вас

Снимать инспектора — не запрещено. Но когда водитель демонстративно наводит объектив на полицейского, тот легко может отыграться: выписать штраф по статье 12.5 КоАП — "создание помех обзору". Спорить бесполезно. Лучше не нарываться — включить запись можно и без лишней демонстрации.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

