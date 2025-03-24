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Мелочи решают всё: 5 безобидных изменений в авто, которые превращаются в штрафы

2:45
Авто

Идеальных автомобилей не бывает. А потому водители по всей стране изо всех сил стараются улучшить своё транспортное средство — кто с помощью специалистов, кто своими руками. Вот только даже самые невинные доработки иногда оборачиваются нарушением закона.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Причём сегодня под запрет попадает не только серьёзный тюнинг, но и, казалось бы, мелочи. Ниже — подборка самых неожиданных "подводных камней", за которые действительно можно получить штраф.

1. Тонировка: свет не пройдёт — штраф придёт

По закону светопропускание передних и боковых стёкол должно составлять не менее 70%. Даже лёгкое затемнение может привести к штрафу и требованию вернуть всё, как было. Под раздачу попадают любые плёнки и покрытия, если они хоть немного ограничивают обзор. А уж насколько сильно — решает инспектор, и трактовка может быть крайне вольной.

2. Обвес по вкусу? Только если это вкус завода

Никаких пластиковых дефлекторов и обвесов, если они не предусмотрены производителем. В глазах закона — это изменение конструкции автомобиля. А значит — штраф 500 рублей и требование всё демонтировать. И не стоит надеяться, что инспектор "пожалеет" — такие доработки приравниваются к потенциально опасным.

3. Свет не по ГОСТу — путь во тьму штрафов

"Ксенон", китайские фары или даже модные дневные ходовые огни — всё это может привести к неприятностям. За нештатную оптику ГАИ проводит даже отдельные рейды. Штраф — сначала 500 рублей и предписание устранить "косяк". Не исправите — получите до 4 тысяч рублей, а в отдельных случаях — арест до 15 суток или обязательные работы.

4. Загорается лампочка — гаснет ваше спокойствие

Речь об индикаторах ABS или износа тормозных колодок. Сами по себе они не страшны, но если хотя бы один из них горит — это сигнал о возможных проблемах с тормозами. Инспектор вряд ли станет разбираться, и велик риск, что вашу машину просто отправят на штрафстоянку.

5. Катализатор: дороже золота и… дороже вашей свободы

Катализатор — один из самых дорогих элементов в автомобиле. Именно поэтому некоторые решают срезать его и поставить "обманку". Это считается незаконным вмешательством в конструкцию. Итог: штраф, требование восстановить систему, повторная проверка. И да, штраф может прилететь даже за отсутствие звука — если двигатель стал рычать громче нормы.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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