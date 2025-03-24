Рассказываем, что делать, когда заправили не то и двигатель уже подаёт сигналы бедствия

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Каждый водитель знает: топливо должно быть "своим". Но что если случайно (или из любопытства) залить дизель в бензиновый двигатель — или наоборот? Проведём мысленный эксперимент.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Сравнение на пальцах — буквально

Бензин легко испаряется: на палочке почти не остаётся следов, вспыхивает мгновенно. Дизель — густой, оставляет жирную плёнку, загорается только после прогрева. Так что и в двигателях они ведут себя по-разному.

Как работают эти моторы

В бензиновом зажигание происходит от искры.

В дизельном топливо воспламеняется от высокого давления и температуры, без искры.

Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

Первым сдастся топливный насос — он не сможет прокачать слишком жидкое топливо. Даже если его заменить, проблема не решится: бензин не смазывает детали. Всё изнашивается быстрее.

Если подача топлива будет работать, мотор запустится — но ненадолго. Воспламенение произойдёт слишком рано, из-за чего появится чёрный дым и начнётся сильная детонация. Вскоре двигатель умрёт.

А если наоборот — дизель в бензиновый мотор?

До цилиндров топливо, скорее всего, не доберётся. Оно забьёт фильтры, форсунки и насос. Если попытаться смешать дизель с бензином и убрать фильтры, то в прогретом двигателе смесь может загореться от искры. Но сгорит плохо: оставит кучу копоти и приведёт к нагару.

А раньше ведь работало?

Да, старые двигатели прошлого века могли справляться с таким экспериментом. У них была низкая степень сжатия и простая конструкция. Например, "Москвичи" и старые тракторы ездили на керосине или солярке — если их предварительно заводили на бензине.

Но современные моторы капризны и точны. Их перевоспитать не получится.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

