Проехал — штраф, остановился — тоже штраф: абсурд, но по правилам

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Ситуация почти кинематографическая: вы едете по всем правилам, и вдруг инспектор ГАИ машет жезлом — требуется остановка. Но есть одна загвоздка: остановиться можно только с нарушением, ведь рядом красуется знак, запрещающий это делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДПС

Попался? Не торопитесь

Такая остановка может автоматически попасть в объектив камеры, а вместе с ней — и штраф на 2500 рублей, если вы в Москве или Петербурге. Но вот парадокс: игнорировать требование инспектора тоже нельзя. За это предусмотрен штраф до 800 рублей, а иногда и преследование с "выяснением отношений".

Что говорит закон

Согласно пункту 88 приказа МВД №664, инспектор не имеет права останавливать машину в зоне, где это противоречит ПДД. Исключения — только если надо срочно предотвратить правонарушение, преступление или проводится спецоперация. Но водитель об этом узнаёт уже после остановки.

И вот тут вступает в силу пункт 6.15 ПДД: если действия регулировщика (инспектора) противоречат знакам, водитель обязан подчиниться именно ему. То есть остановиться всё-таки надо — даже если знак категорически "против".

Что делать, чтобы не остаться крайним

Не спорить на месте, особенно на повышенных тонах.

Сразу включить запись на видеорегистраторе.

Зафиксировать момент остановки и знак, если возможно.

Сохранить спокойствие, потому что в спорной ситуации видео станет вашим главным аргументом.

Главный вывод: если инспектор требует остановиться — подчиняйтесь. А вот защитить себя от штрафа поможет техника и знание своих прав.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

