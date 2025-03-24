Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье

Хэтчбеки — это золотая середина между компактностью городского авто и вместительностью кроссовера. Удобны, манёвренны, практичны и, главное, на вторичном рынке пока ещё встречаются достойные экземпляры. Особенно это актуально, когда первичный рынок почти застыл. Разбираемся, какие модели хэтчбеков пользуются спросом у российских автолюбителей.

Фото: wikimedia by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Sandero

Renault Sandero

Практически кроссовер: высокий клиренс (160 мм), энергоемкая подвеска, надёжный атмосферник 1.6 (102 л. с.) и "механика". Иногда попадаются версии с автоматом, но они менее популярны — коробка считается ненадёжной.

Плюсы: выносливая подвеска, устойчивость к коррозии, ремонтопригодность, экономичность, цена.

Минусы: посредственная управляемость, неудобная эргономика, капризный кондиционер.

Lada Granta

Единственный хэтчбек, который можно купить новым. Базовая комплектация — без излишеств, но с надёжной "механикой" и двигателем 1.6 (90 л. с.). На вторичке попадаются версии с "роботом" и мотором на 106 л. с.

Плюсы: хорошая управляемость, прочная подвеска, просторный багажник, низкая цена.

Минусы: бедная комплектация, отсутствие современных опций.

Lada Kalina

Хороший выбор для тех, кто ищет максимально бюджетное решение. Передний привод, 8- и 16-клапанные двигатели (87-98 л. с.), "механика" или редкий японский автомат.

Плюсы: дешёвое обслуживание, надёжный мотор, простота в ремонте.

Минусы: слабая шумоизоляция, коррозия кузова, скромный салон.

Ford Focus

Некогда народный любимец, до сих пор пользуется спросом. Двигатели 1.6 (85-125 л. с.), реже — 1.5 (150 л. с.). КПП — "механика", "автомат" или "робот".

Плюсы: яркий дизайн, экономия топлива, оснащение, управляемость.

Минусы: дорогой ремонт, проблемы с трансмиссией, подверженность коррозии.

Mazda 3

Спортивный характер и городской комфорт. Двигатели — от 1.5 до 2.5 л (до 186 л. с.), шикарная подвеска и экономия топлива.

Плюсы: управляемость, премиальная отделка, хорошие функции, плавный ход.

Минусы: слабая шумоизоляция, низкий клиренс, дорогой сервис.

Volkswagen Golf

Легенда сегмента. Двигатели — 1.2 и 1.4 (105-122 л. с.), коробки — "механика" и "робот" DSG.

Плюсы: антикор, эргономика, комфорт, управляемость.

Минусы: дорогие запчасти, проблемы с коробкой, низкий просвет.

KIA Rio

Выдержал и такси, и каршеринг. Моторы надёжные, сборка крепкая. Внутри просто, но добротно.

Плюсы: надёжность, материалы, управляемость.

Минусы: жёсткая подвеска, высокий расход, слабая шумоизоляция.

Audi A3

Премиум, который можно найти по адекватной цене. Турбодвигатели 1.0-1.8 (110-180 л. с.), "робот" с двумя сцеплениями.

Плюсы: внешний вид, управляемость, комфорт.

Минусы: ненадёжная трансмиссия, дорогой ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

