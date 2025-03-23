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Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает

1:43
Авто

Положил в гараже — и забыл до снега? Так зимние шины превращаются в старую, потрескавшуюся резину с кривой геометрией. Чтобы не выбрасывать колёса раньше срока, важно соблюдать простые, но неочевидные правила хранения.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Перед "спячкой" — баня и чистка.

Шины нужно тщательно вымыть от реагентов, грязи и камней, а лучше — обработать спецсредством. Упаковка в дышащие мешки поможет избежать влаги и конденсата, но важнее — где и как именно их хранить.

Тепло, свет, озон — враги номер один.

Резине вредны солнце, батареи, бензин, краски и… электроприборы. Да-да, бытовые моторы выделяют озон, который ускоряет старение шин. Так что никаких насосов, холодильников и дренажных помп поблизости.

Где хранить?

В тени и прохладе — оптимально при +5…+25 °C и умеренной влажности. Вентиляция нужна, чтобы колёса не "задохнулись". Идеально подойдёт сухой гараж, кладовка или балкон без прямого солнца.

Как хранить?

  • Без дисков — только вертикально, и обязательно поворачивать каждую шину раз в месяц.

  • С дисками — либо в стопку (перекладывая нижнее колесо наверх), либо подвесить на кронштейны, покрытые мягкой накладкой.

  • Перед складированием — спустить давление на треть или половину.

Золотое правило: неправильно хранящиеся шины — это деформация, вибрации на трассе и лишние расходы. Правильно уложенные — служат дольше, не теряют форму и сберегают ваши нервы (и кошелёк).

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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