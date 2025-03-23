Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает

Положил в гараже — и забыл до снега? Так зимние шины превращаются в старую, потрескавшуюся резину с кривой геометрией. Чтобы не выбрасывать колёса раньше срока, важно соблюдать простые, но неочевидные правила хранения.
Шины нужно тщательно вымыть от реагентов, грязи и камней, а лучше — обработать спецсредством. Упаковка в дышащие мешки поможет избежать влаги и конденсата, но важнее — где и как именно их хранить.
Резине вредны солнце, батареи, бензин, краски и… электроприборы. Да-да, бытовые моторы выделяют озон, который ускоряет старение шин. Так что никаких насосов, холодильников и дренажных помп поблизости.
В тени и прохладе — оптимально при +5…+25 °C и умеренной влажности. Вентиляция нужна, чтобы колёса не "задохнулись". Идеально подойдёт сухой гараж, кладовка или балкон без прямого солнца.
Без дисков — только вертикально, и обязательно поворачивать каждую шину раз в месяц.
С дисками — либо в стопку (перекладывая нижнее колесо наверх), либо подвесить на кронштейны, покрытые мягкой накладкой.
Перед складированием — спустить давление на треть или половину.
Золотое правило: неправильно хранящиеся шины — это деформация, вибрации на трассе и лишние расходы. Правильно уложенные — служат дольше, не теряют форму и сберегают ваши нервы (и кошелёк).
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.